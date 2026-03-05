İLKER YAĞCIOĞLU

Antalya deplasmanında iki puan bırakarak şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçında G.Antep deplasmanında hata yapmadı ve gruptan çıktı. Tedesco üst üste gelen beraberliklerden sonra bu maçı çok ciddiye almış ve oldukça güçlü bir kadroyla sahaya çıkmıştı. Oyunun başlarında Gaziantep baskılı görünse de her geçen dakika Fenerbahçe oyuna ağırlığını koydu.

23'te gelen Musaba'nın golüyle de oldukça rahatladı. Musaba demişken Tedesco'nun niye bu kadar uzun süre Musaba'yı fazla süre vermediğinin konuşulması gerekir. Musaba dün akşam golünü attı fakat gördük ki oyun ritmini kaybetmiş ilk maçlardaki öz güveni ve rahatlığı yok. Attığı gol ona moral olacaktır. Eminim ki daha fazla süre bulmaya başlayacaktır. Cherif'in üst üste 2 maçta gol atması da bir golcü için oldukça moral verici ve öz güven verici bir durum. Oynadıkça daha fazla katkı sağlayabilir. Kerem Aktürkoğlu dün akşam idare etti.

Orta saha üçlüsü Kante, Fred ve Guendouzi hakikaten isim olarak etkileyici. Gerçek performanslarına ulaşırlarsa Fenerbahçe'nin en güçlü yanı olur. Sonuçta Türkiye'deki iki kupada da Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Ligde iki maçta tökezlese de bu galibiyetle birlikte bundan sonra bu takımın seri galibiyetlere başlamasını bekliyorum.