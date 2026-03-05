SON DAKİKA
CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Kupada işlem tamam
İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tüm Yazıları

Kupada işlem tamam

Eklenme Tarihi 5 Mart 2026

Antalya deplasmanında iki puan bırakarak şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçında G.Antep deplasmanında hata yapmadı ve gruptan çıktı. Tedesco üst üste gelen beraberliklerden sonra bu maçı çok ciddiye almış ve oldukça güçlü bir kadroyla sahaya çıkmıştı. Oyunun başlarında Gaziantep baskılı görünse de her geçen dakika Fenerbahçe oyuna ağırlığını koydu.

23'te gelen Musaba'nın golüyle de oldukça rahatladı. Musaba demişken Tedesco'nun niye bu kadar uzun süre Musaba'yı fazla süre vermediğinin konuşulması gerekir. Musaba dün akşam golünü attı fakat gördük ki oyun ritmini kaybetmiş ilk maçlardaki öz güveni ve rahatlığı yok. Attığı gol ona moral olacaktır. Eminim ki daha fazla süre bulmaya başlayacaktır. Cherif'in üst üste 2 maçta gol atması da bir golcü için oldukça moral verici ve öz güven verici bir durum. Oynadıkça daha fazla katkı sağlayabilir. Kerem Aktürkoğlu dün akşam idare etti.

Orta saha üçlüsü Kante, Fred ve Guendouzi hakikaten isim olarak etkileyici. Gerçek performanslarına ulaşırlarsa Fenerbahçe'nin en güçlü yanı olur. Sonuçta Türkiye'deki iki kupada da Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Ligde iki maçta tökezlese de bu galibiyetle birlikte bundan sonra bu takımın seri galibiyetlere başlamasını bekliyorum.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Büyük fırsat tepti 02 Mart 2026, Pazartesi Gerçekten yazık oldu 27 Şubat 2026, Cuma Kazanmalıydı gerisi hikaye 24 Şubat 2026, Salı Yenilgiler bazen aynadır 20 Şubat 2026, Cuma
Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu: Listede tek Türk takımı yer aldı
Dünyanın en büyük 25 futbol kulübü belli oldu
Kartal’da aşırı hız faciası... Tofaş hurdaya döndü! Ölümle sonuçlanan feci kaza kamerada
Kartal'da aşırı hız ölüm getirdi: Facia kamerada
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması deşifre edildi! 22 şüpheliden 15’i paketlendi
FETÖ'cüler deşifre edildi
İbrahim Tatlıses cephesinde kanlı gömlek krizi! Torunu Mert Tatlıses’ten tetikçi iddiası
İbrahim Tatlıses cephesinde kanlı gömlek krizi!
Suriye’de yapamadılar İran’a niyetlendiler! İsrail’in Zagros’ta terör koridoru planı: PJAK sahaya sürüldü... Kürdistan Hizbullahı türedi
İsrail'in Zagros'ta "terör koridoru" planı