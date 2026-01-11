SON DAKİKA
İLKER YAĞCIOĞLU

Ligde de 1 adım öne geçti

Eklenme Tarihi 11 Ocak 2026

Süper Kupa'da Fenerbahçe net bir skorla Galatasaray'ı mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Kupayı kazanmak kadar ortaya konan oyun da çok değerliydi. Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde sadece 1 maçı kaybetmişti. Oyun olarak da skor olarak da istediklerini almıştı. Oyun olarak Galatasaray'ın gerisinde kalmak da Fenerbahçeli taraftarları en rahasız eden konuydu. Dün işler değişti ve Fenerbahçe derbiyi derbi gibi oynadı. Fenerbahçeli futbolcular her ikili mücadeleye sanki final mücadelesiymiş gibi girdiler, her topa son topmuş gibi müdahale ettiler ve Galatasaray'ın bütün planlarını bozdular. Bu tip maçlar taktik, teknik bir tarafa kalple oynanan ve kalple kazanılan maçlardır. Fenerbahçeli oyuncular da dün sahaya kalplerini koyup karşılığını aldı. Ayağının tozuyla ilk maçına çıkan Guendouzi ne kadar doğru bir transfer olduğunu gösterdi. Attığı golün dışında ortaya koyduğu oyun da son derece başarılıydı. Fenerbahçe'de kötü mücadele eden oyuncu yoktu. Bu da galibiyeti getirdi. Galatasaray'da ise iyi oynadı diyebileceğimiz oyuncu hiç yoktu. Böyle olunca da kupayı Fenerbahçe'nin kazanması son derece normaldi. Şimdi bu maçın lige yansıması konuşulacaktır. Fenerbahçe adına doping etkisi yapacağı kesin. Galatasaray için ise kupayı kaybetmek üzücü belki ama oyun anlamında bu kadar mahkum oynamak daha da üzücü. Fenerbahçe'nin bu galibiyetle şampiyonluk yarışında bir adım öne geçtiğini söyleyebilirim.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

