PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Fenerbahçe’nin yeni kahramanı
İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Tüm Yazıları

Fenerbahçe’nin yeni kahramanı

Eklenme Tarihi 7 Ocak 2026

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor karşısında son derece üstün bir oyun sergileyerek finale adını yazdırdı. Tıpkı diğer takımlarda olduğu gibi Fenerbahçe'de de önemli eksikler vardı. Ancak forma şansı bulan oyuncular, as isimleri aratmayacak bir performans ortaya koydu. Sahadaki bu güçlü görüntü, yalnızca bir galibiyet değil, gelecek adına da önemli mesajlar içeriyordu. Gecenin en çok konuşulan ismi ise hiç şüphesiz Musaba oldu.

5 milyon euro'ya böyle bir oyuncuyu kadroya katmak, Fenerbahçe adına gerçek bir transfer başarısıdır. Sarı-Lacivertli taraftarlar yeni kahramanlarını bulmuş olabilir. İlk maçında iki asistle geceyi tamamlayan Musaba, maç boyunca eski takımına zor anlar yaşattı. Aldığı her topla fark yarattı, oyunun temposunu yukarı çekti. İlk yarıda Fenerbahçe yakaladığı net fırsatları değerlendirebilseydi, maç çok daha erken kopabilirdi.

Son dönemde oynanan maçlarla birlikte en belirgin gelişme ise oyunun hız kazanması oldu. Cumartesi günü bizi müthiş bir final bekliyor. Eğer Fenerbahçe kupayı kazanırsa, ligin de favorisi haline geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz..


Musaba'nın Fenerbahçe'ye katılması büyük bir transfer başarısıdır. Yeni transfer daha ilk maçtan kalitesini ortaya koydu.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kaybetmek sürpriz değil 24 Aralık 2025, Çarşamba Bu istikrar sürecek mi? 21 Aralık 2025, Pazar Müthiş oyun güzel skor 16 Aralık 2025, Salı Çok değerli bir galibiyet 12 Aralık 2025, Cuma
Başkan Erdoğan imzaladı! Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de: 19 ilde değişim
Valiler Kararnamesi Resmi Gazetede
GOL | Fenerbahçe 2-0 Samsunspor
GOL | Fenerbahçe 2-0 Samsunspor
Bakan Tunç duyurdu! Reklam yapan avukat hakkında soruşturma başlatıldı...
Reklam yapan avukata soruşturma
Fenerbahçe’den 4’lü transfer harekatı! İmzalar peş peşe gelecek
Fenerbahçe'den 4 imza birden!
Mehmet Akif Ersoy ek ifadesinde ne dedi? Uyuşturucuyu Veyis Ateş getirdi | Kenan Tekdağ ve Ela Rumeysa sözleri...
Mehmet Akif Ersoy ek ifadesinde ne dedi?