İLKER YAĞCIOĞLU

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor karşısında son derece üstün bir oyun sergileyerek finale adını yazdırdı. Tıpkı diğer takımlarda olduğu gibi Fenerbahçe'de de önemli eksikler vardı. Ancak forma şansı bulan oyuncular, as isimleri aratmayacak bir performans ortaya koydu. Sahadaki bu güçlü görüntü, yalnızca bir galibiyet değil, gelecek adına da önemli mesajlar içeriyordu. Gecenin en çok konuşulan ismi ise hiç şüphesiz Musaba oldu.

5 milyon euro'ya böyle bir oyuncuyu kadroya katmak, Fenerbahçe adına gerçek bir transfer başarısıdır. Sarı-Lacivertli taraftarlar yeni kahramanlarını bulmuş olabilir. İlk maçında iki asistle geceyi tamamlayan Musaba, maç boyunca eski takımına zor anlar yaşattı. Aldığı her topla fark yarattı, oyunun temposunu yukarı çekti. İlk yarıda Fenerbahçe yakaladığı net fırsatları değerlendirebilseydi, maç çok daha erken kopabilirdi.

Son dönemde oynanan maçlarla birlikte en belirgin gelişme ise oyunun hız kazanması oldu. Cumartesi günü bizi müthiş bir final bekliyor. Eğer Fenerbahçe kupayı kazanırsa, ligin de favorisi haline geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz..



