Fransız futbolcu sahanın en iyi ismi oldu! Guendouzı ilk maçında performansıyla kupaya damga vurdu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi yeni takımındaki kariyerine müthiş başladı. Perşembe günü Sarı- Lacivertli takıma imzayı atan Fransız futbolcu henüz takım arkadaşlarını yeni tanımasına rağmen Galatasaray karşısında sanki 40 yıldır bu takımda oynuyormuş gibi mücadele ederek Süper Kupa'nın kazanılmasında başrol oynadı. Kanarya'nın ilk golünü atarak perdeyi açan Guenouzi oynadığı süre içinde performansıyla göz kamaştırdı. Sahanın her yerine krampon izlerini bırakan Guendouzi takım arkadaşlarını yeni yeni tanımasına rağmen hiç yabancılık çekmeyerek tek kelimeyle futbol resitali sunmayı başardı.

YÜZDE 79'LUK PAS İSABETİ

Fransız futbolcu attığı golün yanı sıra istatistiklerde de verimli bir performans gösterdi. 34 pasın 27'sinde isabet sağlayan Guendouzi böylece yüzde 79'luk bir isabet oranı sağladı. İkili mücadelelerde de etkisi olan Sarı-Lacivertli oyuncu takımın hücum gücüne de büyük güç katmış oldu. 9 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. 7 sahipsiz top kazandı. Takımın en çok top kazanan ismi olurken 8.4 reytingle sahanın en iyisi oldu.

SKRINIAR: HARİKA HİSLER TAŞIYORUM

Kanarya'nın Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürmesinin ardından konuşan Milan Skriniar iddialı açıklamalarda bulundu. Slovak futbolcu, "Harika hisler taşıyorum ve çok mutluyum. Kupayı kazandığımız için soyunma odasında büyük sevinç vardı ve bunu tüm takım olarak kutladık. Bu kupayı kazanmak gerçekten çok güzel. Bu kupa bizleri takip eden ve gönül veren taraftarlar içir çok önemli. Ancak önümüzde Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere 3 kupa daha var. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Çok daha iyi olacağız" diye konuştu.

MARİO LEMİNA STOPERE GEÇTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk yarıda sarı kart gören Davinson Sanchez'i devre arasında oyundan alarak Gabriel Sara'yı sahaya sürdü. Buruk'un bu hamlesinin ardından Gabonlu orta saha Lemina, Abdülkerim'in stoperdeki partneri oldu.