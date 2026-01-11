Fenerbahçe’nin İtalyan hocası Tedesco: Sonuna kadar hak ettik

Fenerbahce'nin İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco karşılaşmadan sonra kupayı sonuna kadar hak ettiklerini söyledi. Başarılı hoca, "Maçın başından itibaren rakibimiz karşısında oyunu domine ettik. Herkes görevini harfiyen yerine getirdi. Kupayı sonuna kadar hak ettik. Sonuç daha da farklı olabilirdi. Futbolcularımla gurur duyuyorum. Bu takımın çok daha iyi bir noktaya geleceğine eminim. İyi bir takımız ve her geçen gün daha da iyi bir seviyeye geleceğiz. Buna inanıyorum" diye konuştu. İtalyan teknik adam, "Şimdi bu maçı unutarak bundan sonraki maçlara bakacağız. Takım olarak çok büyük hedeflerimiz var. Bunlara ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor" dedi,

TEK KELİMEYLE BÜYÜLEDİ

Guendouzi attığı golden sonra takım arkadaşlarıyla çok büyük sevinç yaşadı. Fransız futbolcu gösterdiği başarılı performansla takdir topladı.

KANARYA RAHAT KAZANDI

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek rahat bir galibiyet alırken kupayı kazanmanın sevincini de yaşadı. Gollerden sonra çok büyük sevinç yaşayan Sarı- Lacivertli takım zaferi kutladı.

BUNUN DEVAMI GELECEK

Mert Müldür maçtan sonra Süper Kupa'yı kazanmayı sonuna kadar hak ettiklerini söyledi. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Çok pozisyonlara girdik. Fenerbahçe ve kariyerimde kazandığım ilk kupa. İnşallah sezon sonunda da böyle seviniriz. Böyle devam edeceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı.

OOSTERWOLDE: BU BENiM 2. KUPAM

Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürürken Oosterwolde, "Kupayı kazandığımız için çok mutluyum. Bu benim Fenerbahçe'de 2. kupam. İyi iş çıkardık ve kupayı evimize götürüyoruz" dedi. Sakatlığıyla ilgili konuşan Oosterwolde, "Önemli bir şeyim yok" dedi.