İLKER YAĞCIOĞLU

Futbolda yıllardır söylenen bir kural vardır: Bir maçı kazanmak istiyorsanız en az 7 oyuncunuzun iyi performans sergilemesi gerekir. Ancak dün akşamki Fenerbahçe'yi izledikten sonra bırakın 7 oyuncuyu, sahada iyi oynayan 3 ismi bile zor sayarız.



Rakip Antalyaspor, gücü belli, oyun planı sınırlı bir takım.

Maçtan puan çıkarabilmeleri için tek seçenekleri vardı: Savunma yapmak. Nitekim öyle de yaptılar. Ama öyle dişe diş, sert ikili mücadelelerle oynayan bir savunma değil bu; sadece pozisyonlarını kaybetmeden, disiplinli bir duruşla Fenerbahçe'yi durdurdular.



Buna rağmen Sarı Lacivertliler, maç boyunca sadece çok az ceza sahasına etkili şekilde girebildi.

Bu tablo içinde 60. dakikada ve kazanılan bir penaltıyla ve son dakika atılan golle 2-0'lık galibiyet, kağıt üstünde 3 puan anlamına gelebilir.

Ancak oyunun sahaya yansıması ne taraftarı memnun eder ne de gelecek adına umut verir. Fenerbahçe'nin hücum hattı, büyük beklentilerle kurulmuş bir yapı.



Ancak Nene, Kerem, Talisca ve En-Nesyri, sahada adeta silik gözüktüler. Bu kadar etkisiz bir ön bölgeyle oyun ister istemez tıkanıyor, rakip savunmalar zorlanmadan çözüm üretebiliyor. Dünkü görüntüsüyle Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışının içinde kalması çok zor. Bireysel yetenekler değil gösterilen mücadele ve takım olgusu belirleyici olur. Bu tablo değişmezse, sezon sonunda hüsran kaçınılmaz olur.