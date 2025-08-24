PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe zorlanmadı

İLKER YAĞCIOĞLU

İLKER YAĞCIOĞLU

Eklenme Tarihi 24 Ağustos 2025

Hafta arasındaki zorlu Benfica maçının ardından Jose Mourinho, takımda ufak tefek değişiklikler yapmıştı. Ve bu değiyiklikler takıma son derece olumlu yansıdı.

Geriden başlayayım. Çağlar, müthiş bir maç oynadı. Leicester'daki formunun zirvesinde olduğu günleri hatırlattı. Savunmada hatasız oynarken ilk golün asistini yaparak gecenin en başarılı oyuncularından oldu. Benfica maçında oyuna girdikten sonra takıma hareketlendiren Talisca, dün akyam ilk 11'de başladı. Ve kalitesini fizik gücüyle birleştirebildiği zaman ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu bizlere bir kez daha gösterebildi. Ön tarafta En Nesyri ile Duran bu zamana kadar birbirlerine çok yakın oynuyorlardı. Bu da rakip savunmanın işini kolaylaştırıyordu.
Dün akşam, biri sürekli orta sahaya gelerek rakip savunmanın dengesini bozdu. Bu da orta sahanın pas opsiyonunu artırdı.
Uzun zaman sonra ilk kez oynayan Oğuz da iyi eşler yaptı.

Brown da gecenin unutulmaması gereken ismiydi. Kısacası, üstün bir oyun, nerdeyse rakibe hiç pozisyon vermeden maçı bitirmek ve yukarda saydığım oyunculardaki fiziksel yükseliş Fenerbahçe adına sevindiriciydi.
Sonuçta yoğun Ağustos ayı maç temposunda ligde kazanmak önemliydi. Fenerbahçeli oyuncular iyi bir oyunla bunu başardı.
Ve artık yıllardır süren özlemi dindirmek için Benfica maçını bekliyorlar. Umarım oradan da istediğimiz sonuçla döneriz.

