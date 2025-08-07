İLKER YAĞCIOĞLU

Feyenoord'a karşı ilk 45 dakikada beklenen Fenerbahçe sahada yoktu.

Oyunu kendi sahasında kabul edip, rakibe gol pozisyonu vermedi.

Oyunu götürmek niyetindeydi.

İşin hücum tarafında ise ciddi sıkıntılar olduğunu gördük. Sürekli uzun top atmak zorunda kaldık ve bunların hiçbiri olgun atağa dönmedi.

Bu kadar rakibi geride kabul ettiğinizde tıpkı yediğimiz golde olduğu gibi, bir karambol sonucu ya da kendi oyuncumuza çarpan top sonucu golü kalenizde görebilirsiniz.



Öyle de oldu ve mağlup duruma düştük. Açıkçası ikinci yarıya başlarken Mourinho'nun aynı takımla sahaya çıkması beni çok şaşırttı. Mourinho oyuncu değiştirmektense oyunun şeklini değiştirmeyi seçti. İkinci yarıda önde baskı yapan bir Fenerbahçe izledik. Bu sefer işler tersine döndü. Feyenoord uzun topla çıkmayı denedi. Bunda başarılı olamadı. Rakipten dönen topları biz aldık. Ve ikinci yarıda etkili olduk. Bu oyunun karşılığına da Brown'un getirdiği top sonrası Amrabat'ın füzesiyle golü bulduk.



Dün gece oyunda gördüğüm gerçekler şunlar...

1-3'lü oynayacaksa sağ kenarda Oğuz'un yerine Semedo oynar.

2-Oyunu rakip sahaya yıkmadığın sürece İrfan Can fazla katkı sağlayamaz.

3-En Nesyri ve Brown birlikte oynayacaksa kanatlardan çok daha etkili ataklar yapılmalı.

Sonuç olarak 1-1'i bulduktan sonra yenilen gol moralleri bozsa da benim gördüğüm F.Bahçe bu Feyenoord'u İstanbul'da yenecektir.