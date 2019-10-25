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Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 25 Ekim 2019, Cuma

Sosa’ya yazık oldu!

Futbolun bu yüzü de var. Rakibi maç boyunca baskı altına alıyorsunuz ama pozisyon üretemiyorsunuz.
Tamam baskı var, arzu var, her şey ama neticeye götürecek pozisyon ve gol bir türlü gelmedi. Özellikle Sosa ve ona ayak uyduran Yusuf Sarı maçta çok etkiliydi. Sörloth ve Nwakaeme son derece etkisiz günündeydiler.
Ama Sosa her maçta bu takımın en iyi oyuncusu olacaksa diğer oyuncular şapkasını önüne koyup düşünmeli. Özellikle gençler futbol anlamında Sosa'yı çok çok örnek almalı. İlerlemiş yaşına rağmen her yere koşan, yeri gelince defanstan gol çıkaran, çoğu zaman da ofansta attığı paslarla takımını oyun içinde tutmaya çalıştı.

POZİSYON BULACAKSIN
Futbol gerçekten göze hoş gelen bir oyun ama pozisyona giremezseniz rakip gelir 2 pozisyon bulur ve istediğini alarak evine döner. Trabzonspor Avrupa maçlarında daha iyi ve enerjik olmalı. Dün hatırlarda kalacak bir futbol gecesi yaşayamadık.

MAÇIN EN İYİSİ: SOSA
Her yere yetişmeye çalıştı. Alkışı hak etti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SÖRLOTH
Kötü değildi ama daha etkili olmalıydı.
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