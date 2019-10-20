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Hami Mandıralı Hami Mandıralı
  • 20 Ekim 2019, Pazar

Sosa resitali

BİR oyuncu düşünün ki yaş almasına rağmen futbolunu sürekli geliştirsin ve takımını ileriye taşısın...
Trabzonspor'un Sosa gibi bir lidere sahip olmasının önemini Gaziantep karşısında bir kez daha görmüş olduk. Arjantinli yıldız harika bir oyun ortaya koyarak Trabzonspor'u galibiyete taşıdı.
İzleyenlere de futbol ziyafeti yaşattı. Şunu söylemek gerekiyor, Sosa'dan tüm Türk gençlerinin faydalanması gerekiyor.

BRAVO SÖRLOTH
SOSA hem saha içinde hem de saha dışında örnek ve idol bir futbolcu. Trabzonspor isimleri ve soyisimlerinde 'S' harfi bulunan Sturridge, Sörloth, Sosa ve Yusuf Sarı'nın golleriyle galip gelerek maç fazlasıyla zirveye çıkmayı bildi. Liderlik koltuğuna oturmak psikolojik açından çok önemliydi. Bu motivasyonla Trabzonspor ilerleyen haftalarda çok daha öz güvenli oynayacaktır.
Tribünlerle takımın birlikteliğini de daha ileri taşıyacaktır.
Bordo-Mavililer'de galibiyetin yanı sıra sevindirici olan bir diğer gelişme de Sturridge de golünü atarak ritmini bulması oldu. Sörloth da gol atma serisini sürdürdü.
Trabzonspor'da dünkü maçta beklentilerin altında kalan tek oyuncu ise Nwakaeme'ydi.

MAÇIN EN İYİSİ: SOSA
Bir futbol resitali sundu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KAYODE
Attığı dirsek sportmenliğe yakışmadı
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