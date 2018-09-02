Bileğinin hakkıyla
Üstünlük sayısını bulduktan sonra da Galatasaray'ı sahasına hapseden Trabzonspor'da tüm futbolcular maça çok iyi motive olmuştu.
Özellikle orta alanda Sosa ve Onazi, Galatasaraylı futbolculara hiç şans tanımadılar. Kanatlar da Olcay ve Nwakaeme ile iyi işleyince işler Trabzonspor için daha da kolaylaştı. Nwakaeme attığı iki golün yanı sıra çok iyi bir oyun ortaya koydu. İlk 3 haftada bekleneni veremeyen Trabzonspor dün ortaya koyduğu futbolla ilerisi için taraftarlara umut verdi.Bordo-Mavililer dün akşamki istekli oyununu ileriki haftalarda da sürdürebilirse zirve yarışının içinde olacaktır.
Ünal Karaman'ı da takımı Galatasaray derbisine böylesine iyi hazırladığı için ayırca tebrik etmek gerikiyor.
Galatasaray gibi güçlü bir rakibi 4-0 gibi farklı sonuçla geçen Trabzonspor'da dün gecenin güzel olaylarından biri de futbolcuların maç sonunda galibiyeti "kolbastı" oynayarak kutlamasıydı. Trabzon şehri bu sevinci fazlasıyla hak ediyor.
MAÇIN iYiSi NWAKAEME
Mükkemmel bir futbol oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ BELHANDA
Amatörce bir kırmızı kart gördü.
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- Hami Mandıralı
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