NE istiyorsan yap ama kötülük yapma.

Hayallerin zengin olabilir ama güzel şeyler düşle.

Susuzluğunu insanların alın terini içerek giderme.

Kumar oynuyorsan kendine oyna ama kimsenin ekmeğiyle oynama.

Kitap okumayı sevmiyorsan da insanların canına okumayı seçme.

Çaldığın kapılar açılmadı diye başkalarına kapıları kapatma.

Amerika'yı sevenleri seviyorsan kendinden şüphe duy.

***

Enstrüman çalmayı beceremiyorsan da kimsenin arkasından teneke çalma.

Hayvanları sevmiyor olsan da kötü adamları aşağılamak için "hayvan herif" deyip onları ödüllendirme.

Çizgiyi aşıyorsan senin alanına girenlere de sesini çıkarma.

Suya sabuna dokunmuyorsan kimsenin eline diline laf etme!

Yalanlarla gözlerinin boyanmasından hoşnut oluyorsan evinin duvarlarını da aynı renge boya!

***

Başkalarının hayatını değiştirmeye çabalıyorsan önce kendini değiştir.

Hiçbir şey bilmiyorsan haddini bil.

Eğer aklını başına getiriyorsa çektiğin acıya teşekkür et.

Kendini nerede kaybettiysen orada kazanmayı dene.

Tehlikeyi hala göremiyorsan at gözlüğünü çıkar güneş gözlüğü tak.

Vicdani problemlerini çözemediysen iki kere iki dört etmiyor diye dert etme. Vicdan; ağzına haram lokma değmeyen dedelerin duvardaki fotoğrafına bakıp gurur duymaktır.

***

Yaş günü pastasının mumlarını bir nefeste söndür ama kimsenin ocağını söndürme.

Erkekçe ağlamayı beceremiyorsan yağmuru bekle.

İnsanları satın alacak gücün varsa onlar da seni satacaktır, o yüzden mendil satan yaşlı bir kadından hayır duası al makbule geçer.

Kaybettiğin paraya üzülme kaybetmediğin değerlerle gurur duy.

Başkasının hayatından giyiminden kuşamından "sana ne" ama hiçbir haksızlığa "bana ne" deme.

Ardından "davacı" değil, "duacı" insanlar bırakmak istiyorsan yapacaklarının listesini çıkar.

***

Bu yazıyı insanlık onurunu sahiplenen ve her türlü zorluklara karşı mücadele edenler için yazdım.

Onlar beni anlar!

Bizleri mutlu eden de aynı dili konuştuğumuza inandığımız insanların varlığıdır zaten.

Unutulmasın ki hiçbir tavşanı yakalayamamış tazı olmakla, hiç kimsenin günahına girmemiş olmak arasında uzun bir yol var.

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocukların odasına kapıyı çalarak gir.

Doğa konulu fotoğraf çek.

Köpeğin varsa tasması da olsun.



Bir inat uğruna

Gittin zamansız

Yüreğim tarumar

Bedenim cansız

Yanarım külsüz

Yanarım dumansız



Şeytana uyduğun gün

Rahatça uyudun mu

Bende kaybettiğini

Başkasında buldun mu



Ben bir bahtı karayım

Dayanmaktayım

Kimi sevdin yerime

Meraklardayım

Bir yanım unut diyor

Öbür yanım çıldırıyor

Muallaktayım

Hakkı YALÇIN



Fikir hakları mahkemeleri neden emekçilerin karşısında duruyor?



Değişmem!

Üniversite yıllarımda İzmit'ten gelen mektupların bir satırını bugünün binlerce mailine değişmem.

Gençlik yıllarımda dinlediğim İlhan İrem şarkılarını bugün "naylon izlenme rekoru kıran" zibidi şarkılara değişmem.

Çocukluğumun domates kokusunu bugünün pahalı parfümlerine değişmem.

Zaman bu zaman, parayı görünce kıvıran zaman! O yüzden çocukluğumun beş parasız arkadaşlarını bugün parayla caka satan "sahte dostlara" değişmem!