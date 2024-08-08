NE istiyorsan yap ama kötülük yapma.
Hayallerin zengin olabilir ama güzel şeyler düşle.
Susuzluğunu insanların alın terini içerek giderme.
Kumar oynuyorsan kendine oyna ama kimsenin ekmeğiyle oynama.
Kitap okumayı sevmiyorsan da insanların canına okumayı seçme.
Çaldığın kapılar açılmadı diye başkalarına kapıları kapatma.
Amerika'yı sevenleri seviyorsan kendinden şüphe duy.
***
Enstrüman çalmayı beceremiyorsan da kimsenin arkasından teneke çalma.
Hayvanları sevmiyor olsan da kötü adamları aşağılamak için "hayvan herif" deyip onları ödüllendirme.
Çizgiyi aşıyorsan senin alanına girenlere de sesini çıkarma.
Suya sabuna dokunmuyorsan kimsenin eline diline laf etme!
Yalanlarla gözlerinin boyanmasından hoşnut oluyorsan evinin duvarlarını da aynı renge boya!
***
Başkalarının hayatını değiştirmeye çabalıyorsan önce kendini değiştir.
Hiçbir şey bilmiyorsan haddini bil.
Eğer aklını başına getiriyorsa çektiğin acıya teşekkür et.
Kendini nerede kaybettiysen orada kazanmayı dene.
Tehlikeyi hala göremiyorsan at gözlüğünü çıkar güneş gözlüğü tak.
Vicdani problemlerini çözemediysen iki kere iki dört etmiyor diye dert etme. Vicdan; ağzına haram lokma değmeyen dedelerin duvardaki fotoğrafına bakıp gurur duymaktır.
***
Yaş günü pastasının mumlarını bir nefeste söndür ama kimsenin ocağını söndürme.
Erkekçe ağlamayı beceremiyorsan yağmuru bekle.
İnsanları satın alacak gücün varsa onlar da seni satacaktır, o yüzden mendil satan yaşlı bir kadından hayır duası al makbule geçer.
Kaybettiğin paraya üzülme kaybetmediğin değerlerle gurur duy.
Başkasının hayatından giyiminden kuşamından "sana ne" ama hiçbir haksızlığa "bana ne" deme.
Ardından "davacı" değil, "duacı" insanlar bırakmak istiyorsan yapacaklarının listesini çıkar.
***
Bu yazıyı insanlık onurunu sahiplenen ve her türlü zorluklara karşı mücadele edenler için yazdım.
Onlar beni anlar!
Bizleri mutlu eden de aynı dili konuştuğumuza inandığımız insanların varlığıdır zaten.
Unutulmasın ki hiçbir tavşanı yakalayamamış tazı olmakla, hiç kimsenin günahına girmemiş olmak arasında uzun bir yol var.
MUTLULUK TAKVİMİ
Çocukların odasına kapıyı çalarak gir.
Doğa konulu fotoğraf çek.
Köpeğin varsa tasması da olsun.
Bir inat uğruna
Gittin zamansız
Yüreğim tarumar
Bedenim cansız
Yanarım külsüz
Yanarım dumansız
Şeytana uyduğun gün
Rahatça uyudun mu
Bende kaybettiğini
Başkasında buldun mu
Ben bir bahtı karayım
Dayanmaktayım
Kimi sevdin yerime
Meraklardayım
Bir yanım unut diyor
Öbür yanım çıldırıyor
Muallaktayım
Hakkı YALÇIN
Fikir hakları mahkemeleri neden emekçilerin karşısında duruyor?
Değişmem!
Üniversite yıllarımda İzmit'ten gelen mektupların bir satırını bugünün binlerce mailine değişmem.
Gençlik yıllarımda dinlediğim İlhan İrem şarkılarını bugün "naylon izlenme rekoru kıran" zibidi şarkılara değişmem.
Çocukluğumun domates kokusunu bugünün pahalı parfümlerine değişmem.
Zaman bu zaman, parayı görünce kıvıran zaman! O yüzden çocukluğumun beş parasız arkadaşlarını bugün parayla caka satan "sahte dostlara" değişmem!