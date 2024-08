OMUZLARINDA son model tüfekler, bellerinde her türlü kesici aletler, ellerinde dürbünler ve her tarafa yerleştirilmiş tuzaklarla masum canlıları katletmenin adı "avcılık sporu!" Spor yürek işidir, hiçbir sporda böylesine kalleş silahlanma ve tuzak yoktur.

Avcılığı spor olarak kabul eden tek başına ormana dalsın, silahsız ve erkekçe! Gücü yetiyorsa istediği kadar hayvan avlasın ama av olmayı da göze alsın.

Bir insanı öldüren hayvan canavar muamelesi görür, hayvanları dürbünlü silahlarla öldüren insanlara ödül verilir.

Nerededir bu hayvanseverler?

***

Hiçbir hayvanın mağarasında öldürdüğü canlının kafası "süs eşyası" olarak asılamaz. Ama insanların evlerinin salonlarında hayvan kafaları gurur tablosudur.

Öldürdükleri hayvanların parçalarını ormana bırakmayı avcılığın diğer hayvanlara "sadakası" sayanlar adım sayılır da nerededir bu hayvanseverler?

***

Su içmeye inerken vurulan geyiklerin insan kanı içme ihtimali yoktur ama öldürdüğü geyiğin kalbini çıkarıp "oracıkta" tadına bakan avcıların görüntülerini izledim.

İşte kana susamak!

Bugün köpekler için ortalığı ayağa kaldıran sözde hayvanseverlerin; spor denilen "avcılığın katliamları için" bir kere olsun haykırdığını duymadım. Köpeklerin önüne mama koymak onlara yetti. Kışın sokak hayvanları donarken o hayvanseverler televizyonlarda keyifle dizilerini seyretti.

Oturduğum semtten biliyorum.

***

Yıllarca "at yarışları bir sporsa, her sporda cana saygı özneyse, at yarışlarında kamçı kullanılmasının yasaklanmasını talep ediyorum" diye haykırdım, bir kişiden destek görmedim.

Kamçı sesleri ekranlardan duyulurken hayvanseverler için atların hakları hayvan haklarından sayılmadı.

"Kaz tüyü" mont giyenlerle "yılan derisi" çanta kullananlar arasındaki arkadaşlık bağları güçlendikçe o ülkede "hayvan haklarından" söz edilemez zaten!

***

Asıl suçlular gösteriş budalası ezikler!

Vahşi köpeklerini sokaklarda tasmasız dolaştırıp; "korkmayın ısırmaz" diyerek çocukların canına kastedenler!

Öyle bir köpeğe sahip olmanın kurallarını bile lağveden, vahşetle caka satan bu kompleksli züppeler, o vahşi köpeklerinin çocuklara saldırmasının bedelini gariban sokak köpeklerine ödettiler.

Genetik vahşetiyle gurur duydukları çocuklardan bile değerliyken; sokak köpeklerinin katledilecek olmasının hiçbirini "ırgaladığını" zannetmiyorum.

Onlar bir sokak çocuğunun çıplak ayağını da fark etmemiştir, köpeklerden korkanların gözlerindeki ifadeyi de.

***

Dipnot: İki sokak köpeği aralarında konuşuyordu, "duydun mu?" dedi biri, "hepimizi öldürecekler." Diğeri "üzüldüğün şeye bak" dedi, "zaten ne yaşıyoruz ki!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Aile fertleriyle fotoğraf çektir.

Çektiğin acıya teşekkür et.

Gönülden iste.



Boş bir kubbede kaldı

O eski hoş sedalar

Gözü yaşlı bir masal

Cumbalı hatıralar



Çocukluğumuz duruyor

Yazlık sinemalarda

Elde kaldı biletler

Hala bizi hatırlayan

Birileri yaşıyorsa

Kalbimize emanetler



Gözlerinden öptük aşkı

Yolda kaldı dilekler

Kulaklarda çınlıyor hala

O eski kırkbeşlikler

Hakkı YALÇIN

Pişpirikten başka şey bilmiyorsan, satranç oynayana saygısızlık etme.

Adalet Bakanlığı'na!

Hakları yenen müzik emekçileri adına Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum.

Türkiye'de İstinaf Mahkemeleri, fikir haklarıyla ilgili davalara üvey evlat muamelesi yapıyor. Kazandıkları davaların dosyaları yıllardır hasıraltı.

Üstelik emsal kararlar olduğu halde!

Sözcülük yaptığım bu konuda beni muhatap alan biri çıkarsa mutlu olurum.

Hukuk adına.