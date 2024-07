HEPİMİZ biliyoruz ki futbolumuzda adaletle kurulan bağlar zayıfladıkça kötülük güçlendi ve kendi kurallarını icat etti.

Futbol Federasyonu yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun cümlelerinden aldığım huzuru ve adaleti futbolda bulacağımı umuyorum. Adalet ki bu ülkede en büyük ihtiyaç.

Sesini saklamayan adamlar merttir. Mertlik ki her şeye gerekçe.

Oturduğu koltuğun hakkı kendisine geçmesin diye haksızlığa karşı ayağa kalkacağına inandığım deli dolu bir adamın doğru işlere imza atacağına inanıyorum.

Çünkü geçen yıl futbolun örtüsünün ne kadar karanlık ve adaletsiz olduğunu gördük. Artık görmek istemiyoruz.

O yüzden İbrahim Hacıosmanoğlu seçimde mucizeyi gerçekleştirdiyse sebepsiz değildir.

***

Her şeyi federasyondan beklemek de olmaz. Bu ülkede asıl sorun futbolun önüne geçen yöneticilik ve kaybolan adalet, puan cetvelini düzenleyen soysuz sistem.

İstiyoruz ki her eylemi parayla kutsayan kara para kasalarının kendi yasaları devreye girmesin. Hayatı burnundan çeken menajerlerle aynı havayı soluyan yöneticiler her zamanki filmi çekmesin. Hakemler VAR olanı YOK etmeye kalkmasın.

Yorumcular kendi çıkarlarının konuşma balonlarını gazla doldurmasın!

***

Kulüplerimizin yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Geçen sezon olduğu gibi üst katlarda iki takımlı bir yarış izlemeyeceğimiz kesin.

Fenerbahçe her zamanki gibi yine bir adım önde. Bu sezon başka bir Fenerbahçe izleyeceğimi düşünüyorsam, aşka gelecek Fenerbahçe gerçeğine inandığım içindir.

Kartal'ın boş manzaraya havalanmayacağı gerçeğinin sergileneceği bir sezon bekliyorsam, yapılan transferler kadar eldeki yetenekli gençler en büyük güvence.

Trabzonspor'un futbol ve kalite olarak geçen sezonun çok üzerinde seyredeceğini umuyorum.

Geçen sezon beyaz mendil sallamanın eşiğindeki Trabzonspor'u Avrupa hayaline taşıyan Abdullah Avcı'nın kişiliği ve yeni kurduğu takım bu düşünceme yeterli sebep.

***

Futbol; adaletin ve asaletin yürürlükte olduğu ülkelerde sanat yerine geçer. Bizler de adaletli sistemin getireceği her türlü sonucu sonuna kadar destekleriz.

Bu sezon bütün kulüpleri zarafet ve adalet sergisine bekleriz.

Eğer hakemler eski moda cambazlıklarını sürdürecekse, soytarı sirkindeki bütün iplerini keser, direklerini de yerle bir ederiz.