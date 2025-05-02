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Kırmızı bültenle aranan 4 şüpheli Türkiye'ye iade edildi: "Bizden kaçamayacaklar"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 4 şüphelinin yakalanıp Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi. Yerlikaya, "Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar. Bir bir geri getireceğiz. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum." dedi.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 19:10 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 19:30
Kırmızı bültenle aranan 4 şüpheli Türkiye’ye iade edildi: Bizden kaçamayacaklar

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikisi kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 4 kişinin, yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

3 ÜLKEDEN 4 ŞÜPHELİ TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ
Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. Almanya'da, Ö.A. ise Kosova'da; ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö. de Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Açıklamada, Ş.Ç'nin "çocuğun cinsel istismarı", Ö.A'nın "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "kooperatif faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", S.E.Ö'nün "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik", M.G'nin ise "tasarlayarak öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "suç uydurma" suçlarından arandığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal medya)

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklaması:

Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar. Bir bir geri getireceğiz.

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede aranan Ş.Ç. Almanya'da ve Ö.A. Kosova'da, Ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalanıp ülkemize iade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve
"Kooperatif Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.A. isimli şahıs Kosova'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

Yakalanan firariler (Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı)Yakalanan firariler (Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı)

"Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. isimli şahıs, Almanya'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 4 yıldır ulusal seviyede aranan S.E.Ö. isimli şahıs,

Tasarlayarak Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma ve Suç Uydurma" suçlarından 2 yıldır ulusal seviyede aranan M.G. isimli şahıs, Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız, Tiflis Büyükelçiliğimiz ve operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

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