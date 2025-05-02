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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: 2.239 hekim için atama süreci başladı! Münhal kadrolar yayımlandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında yapılacak hekim atamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada toplam 2.239 hekimin atanacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 19:35 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 19:35
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: 2.239 hekim için atama süreci başladı! Münhal kadrolar yayımlandı

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Sağlık Bakanlığı, 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında yapılacak hekim atamaları için süreci başlattı.

Sağlık Bakanlığı 122. Dönem DHY kurası İçin münhal kadroları açıkladı.Sağlık Bakanlığı 122. Dönem DHY kurası İçin münhal kadroları açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, toplam 2.239 hekimin göreve başlatılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı 122. Dönem DHY kurası İçin münhal kadroları açıkladı.Sağlık Bakanlığı 122. Dönem DHY kurası İçin münhal kadroları açıkladı.

2239 HEKİM ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Açıklamaya göre,1.566'sı Uzman Tabip ve 673'ü Tabip olmak üzere toplam 2.239 hekim ataması gerçekleştirilecek. Münhal kadrolar ise https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayımlandı.

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