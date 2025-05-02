Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: 2.239 hekim için atama süreci başladı! Münhal kadrolar yayımlandı

Sağlık Bakanlığı 122. Dönem DHY kurası İçin münhal kadroları açıkladı.

2239 HEKİM ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Açıklamaya göre,1.566'sı Uzman Tabip ve 673'ü Tabip olmak üzere toplam 2.239 hekim ataması gerçekleştirilecek. Münhal kadrolar ise https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayımlandı.