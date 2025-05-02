Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu: 2.239 hekim için atama süreci başladı! Münhal kadrolar yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında yapılacak hekim atamaları için süreci başlattı.
Sağlık Bakanlığı, 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında yapılacak hekim atamaları için süreci başlattı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, toplam 2.239 hekimin göreve başlatılacağını duyurdu.
2239 HEKİM ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Açıklamaya göre,1.566'sı Uzman Tabip ve 673'ü Tabip olmak üzere toplam 2.239 hekim ataması gerçekleştirilecek. Münhal kadrolar ise https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayımlandı.