ÖLÜME sebebiyet verebilme ihtimali büyük olan bir kazanın kamera görüntülerini izledim de "bazı sürücülerin yatacak yeri yok" dedim.

Adı Sara Nas Çorlu. 10 yaşındaki kız çocuğu, Sakarya'da öğrenim gördüğü özel okulun önünden yolun karşısına geçiyor. Soldan gelen ilk otomobil kendisine yol veriyor, Sara Nas eliyle teşekkür ediyor, sonra ikinci otomobil hızla geliyor ve kendisine çarpıp 3-4 metre uzağa fırlatıyor. Sara Nas Çorlu'nun omzu kırılıyor, vücudunda ve yüzünde sıyrıklar oluşuyor. Acilen ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

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Kazanın sorumlusu sürücü sadece o gün hastaneye geliyor, ardından ifadesini verip ortadan kayboluyor. Kazanın olduğunu duyan Sara Nas Çorlu'nun öğretmeni İlker Teber'in hastanenin acil servisinde saatlerce beklediğini duydum.

Öğrencisine hayat vermek için çabalayan böyle gerçek bir öğretmene saygılarımı sundum.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil doktorlarının, personelin ve nöbetçi Ortopedi Doktoru Alauddin Kochai'nin verdikleri emeklerin sadece görev gereği değil, bir kız çocuğuna moral vermenin dışa vurumu olduğunu söylemeye gerek yok. Her birine helal olsun!

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Bu kazanın çocuk üzerindeki psikolojik etkilerini de hesaba katmak gerek, kazanın sürücüsünün ortadan toz olmasının yan etkilerini de.

Öğrenim gördüğü özel okul yönetiminin ilgisizliği de hesaba katılırsa Sara Nas Çorlu'nun küçük yaşındaki tepkilerinde haklılık tavan yapmış.

Kazanın sadece kaza olmadığını anlaması ve yaşadığı travma da cabası.

Anne ve babasına seslenmiş. "O şoförü bulun baba, maddi ve manevi dava açın, başka çocukların canı yanmasın." Buna karşılık ailesinden çok insani bir dileği de var. "Bir tazminat oluşursa kimsesiz çocuklara verin!" Koca yürekli Sara Nas!

10 yaşında ama dimdik!

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Sürücünün adı Bora Yahya Yılmaz.

Otomobilinin plakası 54 AKC 965. Bir kız çocuğuna çarptıktan sonra o kızın canını bile merak etmeyen bir sürücünün davasını takip edeceğim.

Eğitiminden kopardığı kız çocuğu hastanede yatarken eline bir oyuncak alıp ziyaret etmeyen, annesinin babasının yüreğini ağzına getiren bir sürücünün vicdanı da sorgulanmalı.

Videoyu izledikten sonra söyleyeceğim tek şey var; "bir kız çocuğu okulunun önünden karşıdan karşıya geçemiyorsa, böyle sürücülerin bütün okulların önünden geçişi engellenmeli." Kuralsız her sürücü gibi de ödemesi gereken bedeli ödemeli!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara çıtalı uçurtma yap.

Uyuşturucuya karşı mücadele et.

Vapura bin, martılara simit at.



Eli boş gelinmez

Elvedalara

Küllerin mi kaldı

Yakmaya geldin

Katiller sever ya

Suç mahallini

Hatırın mı kaldı

Bakmaya geldin



Üzgünüm

Aynı aşkı iki kere

Kaybetmez insan

Ben bu gözlerde

Daha önce öldüm



Yakanlar da yanar

Aşk meydanında

Seni sade bir törenle

Kalbime gömdüm

Hakkı YALÇIN



Hiçbir gurbet kuşu teknolojiye uçmaz nostaljiyi bırakıp da.



Bakırköy Belediyesi!

Ataköy 11'inci Kısım parkı saldırgan köpeklerin egemenliğinde. Bir çocuğun saldırıya uğraması, bir kadının baldırından ısırılması, belediyeye yapılan şikayetlerin hiçbir hükmü yok.

Herhalde o köpeklerin birinin canını almasını bekliyorlar.

Bakırköy Belediyesi'ne gelince, seçimlerden birkaç gün önce sözde çocuk parkını düzenleyecek, basketbol sahasının zeminini yenileyeceklerdi. Seçim öncesi kocaman kamyonla parkın yeşilliğini mahvettiler bir çivi bile çakmadılar. Bakırköy'de seçim kazanmak kolay olduğu için hizmet vermenin alemi yok!

35 yıldır o hizmetin zırnığını görmedim, göreceğimi de zannetmiyorum.