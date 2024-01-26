Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum'un proje tanıtımına baktım, samimi bir duruş gördüm."Hizmet yoksa ben yokum" duruşu.İmzalı mühürlü bir mektubun açılışı.Konuşma tarzı güven verici geldi.İstanbul'dan memnun kalmayanlar için yeni bir umut gibi güründü.Hayal kırıklığına karşı "hayat takviyesi!"

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İstanbul ülkemizin kalbi. O yüzden gerçek hizmet adına yüreğini avucunun içine koyabilme ruhunu gerektiren bir şehir.Varoluş neticesinin sebeplerini oluşturan hizmet; kaçınılmaz bir gerçek.Bunu gösterenleri beklemek de İstanbul'da yaşayan insanların hakkı.

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İnsanların kullanacağı oyları yönlendirmek haddimize değil.Herkesin yüzleşmesi gereken gerçekler vardır, hizmetin sorgusu da en iyi biçimde toplum tarafından verilir.Hacmini bilen çevresini de hesaplar.

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Ben İstanbul Ataköy'de oturuyorum. İki dönemdir belediye başkanlığı yapan Bülent Kerimoğlu'ndan zerre kadar hizmet görmediysem, "kazık koysanız Bakırköy'de kazanır" diyenlerin duygusuna zerre kadar saygı duyamam.Çünkü böyle insanları aday göstermekle o saygısızlığı insanlara gösterdiler. Bakırköy'ün göğsündeki hançeri iki dönemdir sökmediler.O yüzden gösterilen adayların kalitesi, insani duygusu ve hizmet aşkı önemlidir.

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Murat Kurum'u yakından tanıyan dostlarım var. Dürüstlüğünden zerre kadar şüphe duymadığım ve asla siyasi parende atmayan dostlarım. Onlar insanlığa arka çıkar, çıkarlarına değil. Bizim de dostlarımıza güvenimiz tamdır.Onların sevdalarının karşılığı yürektir.

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O yüzden proje tanıtımını ilgiyle izlediğim Murat Kurum'un İstanbul'a vereceği hizmete inancım büyük.

Biliyorum ki şehri de kucaklayacaktır insanları da.

Gözlerindeki ışık da bunun kanıtı.



MUTLULUK TAKVİMİ

Gerçek sanatın hakkını ver.

Teknolojiye fazla güvenme.

Kahveni evinde iç.

Kalabalıkta maske tak.



Adına aşk demiştik

Bizi tanıyor zaman

Üstüne titremiştik

Tende kanıyor zaman



Bir gün baktım ki

Ne varsa bizi yaşatan

Hepsini alıp gitmişsin

Şimdi ardımızdan

Ağlıyor zaman



Ya gözlerin de

Terk edecek bu şehri

Ya sen geri döneceksin

Bekliyorum sevdamla



Yoksa birazdan

Yokluğun çıldıracak

Denizleri taşıracak

Gözümdeki son damla

Hakkı YALÇIN



Çocuklar; dünyadaki yalnız yolculuğumuza anlam katmak içindir.



İnsanlık!

Bazıları iyi insandır. Dünyaya insanlık adına bir amaç uğruna geldiğini bilir. Kendi ömründen verir de başkalarının ömrüne gün ekler.

Allah'la arasındaki ilahi duygulara kimseyi karıştırmaz.

Bazıları savaştan medet umar, gözlerini yumar insan ölümlerine.

Bazıları onurlu insandır, gücü bir karıncanın sessizliği kadar, insanları incitmeden yaptığı iyilikler dünya kadar.

Bazıları çevrecidir. Kendisinden sonra dünyaya gelecek olanlara hakkını teslim etmek için çırpınır durur.

Bazıları filmdir otur izle.

Bilinenden güzeldir insanlık.

Bilinmeyenden özel.