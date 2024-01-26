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HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
26 Ocak 2024, Cuma

Murat Kurum

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum'un proje tanıtımına baktım, samimi bir duruş gördüm.
"Hizmet yoksa ben yokum" duruşu.
İmzalı mühürlü bir mektubun açılışı.
Konuşma tarzı güven verici geldi.
İstanbul'dan memnun kalmayanlar için yeni bir umut gibi güründü.
Hayal kırıklığına karşı "hayat takviyesi!"

***

İstanbul ülkemizin kalbi. O yüzden gerçek hizmet adına yüreğini avucunun içine koyabilme ruhunu gerektiren bir şehir.
Varoluş neticesinin sebeplerini oluşturan hizmet; kaçınılmaz bir gerçek.
Bunu gösterenleri beklemek de İstanbul'da yaşayan insanların hakkı.

***

İnsanların kullanacağı oyları yönlendirmek haddimize değil.
Herkesin yüzleşmesi gereken gerçekler vardır, hizmetin sorgusu da en iyi biçimde toplum tarafından verilir.
Hacmini bilen çevresini de hesaplar.

***

Ben İstanbul Ataköy'de oturuyorum. İki dönemdir belediye başkanlığı yapan Bülent Kerimoğlu'ndan zerre kadar hizmet görmediysem, "kazık koysanız Bakırköy'de kazanır" diyenlerin duygusuna zerre kadar saygı duyamam.
Çünkü böyle insanları aday göstermekle o saygısızlığı insanlara gösterdiler. Bakırköy'ün göğsündeki hançeri iki dönemdir sökmediler.
O yüzden gösterilen adayların kalitesi, insani duygusu ve hizmet aşkı önemlidir.

***

Murat Kurum'u yakından tanıyan dostlarım var. Dürüstlüğünden zerre kadar şüphe duymadığım ve asla siyasi parende atmayan dostlarım. Onlar insanlığa arka çıkar, çıkarlarına değil. Bizim de dostlarımıza güvenimiz tamdır.
Onların sevdalarının karşılığı yürektir.

***

O yüzden proje tanıtımını ilgiyle izlediğim Murat Kurum'un İstanbul'a vereceği hizmete inancım büyük.
Biliyorum ki şehri de kucaklayacaktır insanları da.
Gözlerindeki ışık da bunun kanıtı.

MUTLULUK TAKVİMİ
Gerçek sanatın hakkını ver.
Teknolojiye fazla güvenme.
Kahveni evinde iç.
Kalabalıkta maske tak.

Adına aşk demiştik
Bizi tanıyor zaman
Üstüne titremiştik
Tende kanıyor zaman

Bir gün baktım ki
Ne varsa bizi yaşatan
Hepsini alıp gitmişsin
Şimdi ardımızdan
Ağlıyor zaman

Ya gözlerin de
Terk edecek bu şehri
Ya sen geri döneceksin
Bekliyorum sevdamla

Yoksa birazdan
Yokluğun çıldıracak
Denizleri taşıracak
Gözümdeki son damla
Hakkı YALÇIN

Çocuklar; dünyadaki yalnız yolculuğumuza anlam katmak içindir.

İnsanlık!
Bazıları iyi insandır. Dünyaya insanlık adına bir amaç uğruna geldiğini bilir. Kendi ömründen verir de başkalarının ömrüne gün ekler.
Allah'la arasındaki ilahi duygulara kimseyi karıştırmaz.
Bazıları savaştan medet umar, gözlerini yumar insan ölümlerine.
Bazıları onurlu insandır, gücü bir karıncanın sessizliği kadar, insanları incitmeden yaptığı iyilikler dünya kadar.
Bazıları çevrecidir. Kendisinden sonra dünyaya gelecek olanlara hakkını teslim etmek için çırpınır durur.
Bazıları filmdir otur izle.
Bilinenden güzeldir insanlık.
Bilinmeyenden özel.

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