Barda kirli pazarlık: Etimesgut soruşturmasında rüşvet ağının detayları ortaya çıktı
Ankara Etimesgut Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı: Müteahhitlerle rüşvet pazarlıklarının Çankaya’daki bir barda yapıldığı, toplanan paraların bir kısmının belediye başkanı ve yönetimine, bir kısmının ise İstanbul’daki CHP yönetimine aktarıldığı ortaya çıktı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı.
Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu dahil 55 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma dosyasındaki müşteki ifadelerinde; belediyedeki iş ve işlemlere karşılık talep edilen rüşvet görüşme ve pazarlıklarının adresi, Çankaya Şili Meydanı'nda faaliyet gösteren Fado Bistro Bar'a çıktı.
Müşteki beyanlarında; 2021-2024 döneminde Bakırköy Belediye Başkanlığı yapan Bülent Kerimoğlu'nun kardeşi olan Mutlu Kerimoğlu'na ait olduğu belirtilen Fado Bistro'ya Etimesgut Belediyesiyle iş yapmak isteyen müteahhitlerin çağrılarak rüşvet talep edildiği anlatıldı.
BARDAN BEŞİKÇİOĞLU'NA TRANSFER
MASAK kayıtlarına göre; Fado Bistro Bar'ın hesabından Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun hesabına iki ayrı işlemde toplam 975 bin lira gönderildiği belirlendi. Soruşturmada; rüşvet paralarının toplanmasını dosya kapsamında gözaltına alınan iş takipçisi Hasan Ceyhan'ın organize ettiği belirlendi.
Toplanan paraların akıbeti, banka kayıtları, dijital materyaller, MASAK verileri ve müşteki beyanları doğrultusunda savcılık tarafından ayrıntılı incelemeye alındı. Beşikçioğlu ve Kerimoğlu'nun 20 Nisan 2025'te eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile Fado Bistro'da görüşmesi haberlere konu olmuştu.
Etimesgut Belediyesi'yle iş yapan tüm müteahhitlerin çağrılarak rüşvet pazarlıklarının yapıldığı bar, Ankara'da iş dünyasında konuşulmaya başlanınca Beşikçioğlu ve ekibinin görüşmeleri burada yapmayı sonlandırdığı da soruşturma dosyasına girdi.
'PARALARIN BİR KISMI CHP YÖNETİMİNE GİDİYORDU'
Etimesgut soruşturmasında müşteki olarak ifade veren müteahhit F.K.; ruhsat işlemleri için toplanan milyonlarca liralık rüşvetin belediye içinde paylaşıldığını, bir kısmının da İstanbul'daki CHP yönetimine gönderildiğini iddia etti.
İmar Müdürü Serpil Zengin'in iletişim ve seyahat kayıtlarının incelenmesini talep eden F.K., Zengin'in ayda birkaç kez İstanbul'a giderek paraları dağıttığını öne sürdü. F.K. rüşvet ağında Veli Ağbaba'nın sağ kolu olarak bilinen Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da ismini verdi.
Haber: Nazrin Malikova-Kerim Cengil