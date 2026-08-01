Etimesgut Belediyesi'yle iş yapan tüm müteahhitlerin çağrılarak rüşvet pazarlıklarının yapıldığı bar, Ankara'da iş dünyasında konuşulmaya başlanınca Beşikçioğlu ve ekibinin görüşmeleri burada yapmayı sonlandırdığı da soruşturma dosyasına girdi.

Toplanan paraların akıbeti, banka kayıtları, dijital materyaller, MASAK verileri ve müşteki beyanları doğrultusunda savcılık tarafından ayrıntılı incelemeye alındı. Beşikçioğlu ve Kerimoğlu'nun 20 Nisan 2025'te eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile Fado Bistro'da görüşmesi haberlere konu olmuştu.

Mutlu Kerimoğlu

'PARALARIN BİR KISMI CHP YÖNETİMİNE GİDİYORDU'

Etimesgut soruşturmasında müşteki olarak ifade veren müteahhit F.K.; ruhsat işlemleri için toplanan milyonlarca liralık rüşvetin belediye içinde paylaşıldığını, bir kısmının da İstanbul'daki CHP yönetimine gönderildiğini iddia etti.

İmar Müdürü Serpil Zengin'in iletişim ve seyahat kayıtlarının incelenmesini talep eden F.K., Zengin'in ayda birkaç kez İstanbul'a giderek paraları dağıttığını öne sürdü. F.K. rüşvet ağında Veli Ağbaba'nın sağ kolu olarak bilinen Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da ismini verdi.

Haber: Nazrin Malikova-Kerim Cengil

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