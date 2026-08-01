Aziz Yıldırım transfer için tarih verdi: Bu hafta içinde bitiririz

"GELİR GETİRECEĞİZ"
"Gelir getireceğiz, sponsorluklarla. Ben para verdim, sen para verdin, bu TFF ve UEFA nezdinde geçerli değil. Bir işlem olması lazım. İsimsiz hiçbir şey yapmayacağız, her şeyin ismi belli olacak. Bak arkadaş bu, şirketi bu, bunu yapacak, sponsorluk adı altında kulübe bu gelir gelecek. Gizli yok. Bakın söylüyorum. Hiçbir bahis şirketi, bunun gibi şirketlerle işbirliği yapmayacağız, bunu bilin."
"BASKETBOL İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"
"Dün akşam Murat Ülker geldi kulübe. Beko kendisi ayrıldı, şubat ayında söylemişler. Murat Ülker'in, Ülker grubunun girebileceği söylendi. Onun konuşmalarını yapıyoruz. Kadın basketbol, Opet, onlar da kendileri çıktılar. Onlar 2 milyona teklif yapıyorlar, bizim arkadaşlar 3 milyona yakın bir bedel bulmuşlar. Onlar da demiş ki biz çıkalım, 2 milyon başka yere kullanalım diye tutuyorlar. Ülker ile de basketbol ile ilgili görüşme yapıyoruz.
Yusuf Bey, Nata Holding'in veliahtı, sahiplerinden, yöneticimiz. Babası da çok değerli bir insan, Namık Tan. Dün akşam onlarla yemek yedik. Proje yapacak, kulübe katkı yapacak."