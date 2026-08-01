Aziz Yıldırım transfer için tarih verdi: Bu hafta içinde bitiririz

"NE GEREKİRSE YAPARIM!"

"Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim ve yapacağım. Bunu bilin!

Dünden beri yaşanan gelişmelerden dolayı konuşmayı değiştirdim. 15 milyona yakın bir bedel alıyoruz yayın gelirinden. Anadolu kulüplerini tamamen ortak yaptılar. Şampiyonluk paylarını kaldırmışlar. Seneye haziranda yayın ihalesi var. Orada ne gerekiyorsa yapılır. Ben kalırsam gerekeni yaparım. Bunu da herkes bilsin!

Orhan Bey ile Burçin Bey geldiler, burada açıklamalar yaptılar. Aslında dokunmayacaktım. İçeride bizim durumumuz ne, geçmişi bilelim ki geleceği bilelim. Ne para var ortada. Kulübün hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bunu bilin! Bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık!"