Umut etmek için sebep üretmenin elimizde olduğunu varsayarım.
***"Televizyonlarda kabul gören programlara baktığım zaman, toplumdan umudumu kesiyorum" cümlesinde, izleyiciye bir saygısızlık varsayılırsa.
O saygısızlığı televizyonlara ait varsayarım.
Özellikle jüri mahalline!
***"Bu ülkede zengin olmak için insanlıktan çıkmak gerekiyor" cümlesinde zenginlere hakaret edildiği varsayılırsa.
Bu cümlenin aslında adam gibi zengin olanların ortaya çıkarılması için kullanıldığını varsayarım.
Onca bencil zengin varken!
***"Dünyanın en saygısız sürücüleri İstanbul'da yaşıyor" cümlesinde, otomobil kullananlara hakaret edildiği varsayılırsa.
Emniyet şeridini kullanıp, insan canıyla oynayan ve yeni şerit icat eden ahlaksızların aslında trafiğin çakalları olduğunu varsayarım.
Trafik bunlarla çalkalanırken!
***
Çocuklarımızın nasıl da kolay harcandığı gerçeğini ortaya koyarım.
Karnı acıkan şiddet ve uyuşturucu en kolay çocukların ömrünü yerken
***"Eski dostlar şarkısı hala dillerdeyse yeni dostlar olmadığı içindir" cümlesinde şimdiki dostluklara haksızlık ettiğim varsayılırsa.
İyi günlerdeki sahte dostların afişlerini şehrin duvarlarına asarım.
İkiyüzlü gülüşleriyle!
***"Hukuk herkese eşit davranmıyor" cümlesinde adalete haksızlık ettiğimi düşünen varsa, müzik emekçilerinin İstinaf mahkemelerinde 6 yıldır hasıraltı edilen dosyaları yetkililerin önüne koyarım.
Arkası güçlü davalıların haktan ve hukuktan üstün olduğu ortadayken!
***
Hayatın asil yanına yaslanmalıyız.
Vakit varken!
MUTLULUK TAKVİMİ
İhtiyaç sahibini bul.
Çocuklara bere al.
Yaslanacak omuz ol.
Cebinde mendil taşı.
Öfkeni körelt.
Seni böyle hüzünlü
Gören biri olursa
Gurur saçaklarında
Buzlar çözüldü dersin
Kulakları çekilmiş
Çocuk gibi beklerken
Gözlerimden yaş değil
Yağmur süzüldü dersin
Çoktan bitti bu masal
Rüzgardan kırılmış dal
O rüzgarı bir daha
Sever mi sanıyorsun
İhanetin yüreğime
Kaydedildiyse
Bu aşk sonsuza kadar
Kaybedilmiştir
Hakkı YALÇIN
Her gün zamlanan gıdaların gittikçe kalitesiz olması nasıl bir çelişkidir?
Bedava!
Ekranlardaki yemek programlarında beleş yemeklerin tadına bakanların hangisi satılan besinlerin sağlığına dikkat çekiyor?
Hiçbirisi!
Sütü bozuk tüccarlara dil uzatmak onların beleş yemeklerine bile mal olabilir.
O yüzden onların amacı insan sağlığı değil sadece tüketmektir.
Donatılmış masalarda nasıl yediklerini gördükten sonra o masaya çocukların ömrünü koyun onları bile şapır şupur götürürler.
Denemesi bedava!