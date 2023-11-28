karşısında da gördük ki, Fenerbahçe'de futbol yeniden programlanması gereken bir gerçek olarak duruyor. "Beni terk ettiniz" diyor futbol, "geri almak için de pek çaba göstermiyorsunuz." Herkes takımda olmayanları futboldaki azalmanın sebebi sayıyor da saha içindeki varlığını Fenerbahçe'nin yokluğuna armağan edenlere ne deniyor?Tadic gibilerine mesela.Bakmayın attığı 2 gole, bazen goller sadece şatafatlı bir ambalaj görevini üstlenir.

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Fenerbahçe'nin Karagümrük karşısında kazandığı 3 puanın tek gerekçesi varsa o da İrfan Can Kahveci'dir. İki golde de başoyuncu, maçın ikinci yarısında karnesi baştan aşağı pekiyi olan tek oyuncu.Sonuç olarak, Fenerbahçe'nin 10 maçlık harika serüveninin tedirgin edici gerçeklerle yer değiştirmesinin önüne geçilmesi zorunlu.Çünkü küçük ayrıntıları dikkate almayanlar büyük yanılgılar yaşamaya mahkumdur.

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Galatasaray, Alanyaspor karşısında sezonun en baskılı futbolunu oynadı. İç içe geçmiş yıldızlar takımı hem futbol hem de skor olarak geceyi aydınlattı.Mertens sezonun en iyi oyununu sergiledi, Zaha golünü attı ama Icardi denince akan suluyor duruyor. Çünkü Icardi çocuklar için tanıdık melek.Attığı golden önce direkten dönen bir topu var, o pozisyonda rakip tarafından itildiği halde kendini yere atmadı ve devam etti. Icardi klip çekmiyor, rakibini pozisyonun içine çekerken meselenin ahlaki boyutunu öne çıkarıyor. O yüzden bu kadar saygı görüyor. Unutulmasın ki her meslekte insan kalitesini yetenek kalitesinin üzerine çıkaranlara "adam" deniyor.

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Beşiktaş'ın Samsun'da iyiye bir giden bir rakip ve kötü hava şartlarına karşılık kazanması kolay değildi. Ama hala dışa vuran sorunlar dikkat çekici.

Futbol emek ister, yürek ister.

Puan cetvelinin üst katında "bana yer tutun" demekle olmaz, o yeri kapacaksın, kimin başkan olacağı gerçeğine kafa yormayacaksın.

O zaman takımı alkışlarla karşılayan taraftar kitlesi bulmak da kaçınılmaz olacaktır, galibiyet serileri de.