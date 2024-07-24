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Haberler Yazarlar HAKKI YALÇIN Yapay zeka!
HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr
Tarihi 24 Temmuz 2024

HABERİ
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Yapay zeka!

ZLER yapay zekaya ihtiyaç duyarak yazmadık şarkılarımızı ama yapay zeka bizlerden depoladığı hırsızlıkla yapıyor asalak şarkıları.
Ne yapacağız? Yasaların bile emekçilerin haklarını korumadığı bir ülkede yapay zekayı ahret gününe mi bekleyeceğiz? Yoksa yapay zekanın çakallığına alkış tutanları mı seyredeceğiz?

***

"Elinde deli değneğiyle dolaşan birinin zekasına duyduğum güveni yapay zekaya duymam" cümlesinde insanın doğasına saygı vardır.
Radyoaktif çocukluğu sokaklardaki haylaz çocuklara değişenler, aşkın top oynadığı sokak aralarını boşuna kaybetmediler.
Her şeyin bir sebebi vardır!

***

İlk aşkın kaleminden doğan bir şiirle, son model yapay zekanın kirli dilinden üretilen şiir arasındaki farkı görmek için arkadaş ıslıklarını da bilmek gerekiyor. Bir gazozu paylaşan arkadaşlığı, yere düşeni kaldıran insanlığı.

***

Yapay zeka inşa ettiği gezegende hayal ordularını çocuklarımızın üzerine sürerken, bizler hala tarla sürmenin hayalini kuracağız.
Yapaylığın olağanlaşmasıyla, doğallığın hükmünün kalmayacağı gerçeğini düşünen kaç kişi kaldı acaba?

***

Yapay zeka iğneye ipliği geçirmeyi bilmez, sokak çeşmesinin altında kesekağıdında üzüm yıkamayı, atları denize sürmeyi bilmez.
Yapay zeka uç uç böceklerine terlik alan anneleri tanımaz, duvarlara asılan siyah beyaz fotoğraflarda çerçeveletecek yüzü yoktur.
Her yanı suistimal kokar!

***

Yapay zeka dünyanın geleceğine ceza olarak üretilmiştir ve mahşer anonsudur.
Yapay zekanın ruhu yoktur. Şimdi insanların her isteğine kuyruk sallarken uşak modunda!
Hiçbir uşak bu kadar çabuk tanımamıştır sahibini. O yüzden sempatik gezinti bitince "patron kimmiş" gösterecektir!

***

İkinci el yapay zeka piyasasını düşünebiliyor musunuz? Satılanın satın alandan alacağı intikamı da hesaba katarak!

***

Yapay zekanın kana karışmasından sonra seyredin manzarayı! Yapay zeka ya çocuklarınızın katili olacaktır ya da çocuklardaki masumiyeti yok edip onları katil edecektir.
Siz hiç celladına ağlayan bıçak gördünüz mü?

***

Duvarlara "kahrolsun yapay zeka" diye yazsak kendimiz okur kendimiz bakarız.
Böyle bir dünyada ateşi yeniden bulsak, ancak kendimizi yakarız.

MUTLULUK TAKVİMİ
Restoranları hayatından çıkar.
Eve girince duş al.
Trafikte korna çalma.
Ağaç gölgesine uzan.

Bir büyük sevdaydı
Yaşadığımız
En aksi umutları
Yarınlara taşırdık
Taksi mesafesiydi
Ayrılığımız
Akşam kavga eder
Sabaha barışırdık

Bu sevda nöbetleri
Gün gelince bitiyor
İnsan göz göre göre
Kendini aldatıyor

Unuttuk yeminleri
Biz sevmekten yorulduk
Bu sarhoş denizlerde
Balıklara yem olduk
Hakkı YALÇIN

Bizim eski kulağı kesiklerin bir tanesi bin tane Trump'a bedeldir.

Sinyalci Simge!
Simge Sağın diye bir şarkıcının Galatasaraylı futbolcu Icardi'ye ithaf edilen tribün şarkısından yeteri kadar nemalandığını gördük. Icardi'nin boşanma davasının ardından bu "küçük şarkıcının" paylaşımlarındaki sinyalleri de görünce "şarkı pazarlama sistemini mi eleştirsek?" dedik, "ucuz tavırlarla beslenmenin ayıplanması gerektiğini mı hatırlatsak?" diye söylendik.
Ama bunlar hiçbir şey işe yaramaz çünkü devir onların devri. Yatarken giymeleri gerekenleri sahnede giyip erotik kliplerle beslenenlerin dönemi.
Şenay Yüzbaşıoğlu geliyor gözlerimin önüne, Nilüfer, Esin Afşar, Ayten Alpman geliyor. O yüzden onlara boşuna sanatçı demedik. Onurlu duruşlarını da hafızalarımızdan asla silmedik.

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