Eski bir öykü!

***

***

***

***

***

***

Düşündüm de hayat böyle insanları çıkarsın karşımıza, sahte dostları değil.



Her yeni sevgide

Eski aşkın günahı vardır

Terk edip gidende

Her kalanın bir ahı vardır



Sende aşk eski bir yalan

Herkes duydu ben dedim ki

Ateşin keşfinden sonra

En büyük yangın benimki



Benim aşkım meydanlarda

Haykırır kimseden korkmaz

Senin aşkın utancından

Sokağa bile çıkamaz

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Marketi bırak semt pazarına bak.

Suyu boşa harcama.

Arada bir çocuklaş.



İnternette fink atanlar kalemle yazılan güzelliklere link atsın biraz!



ÇOK FENA!

Uyuşturucunun gittikçe tehlikeli bir hal aldığı ülkede, çocuk sevdasına mahsuben yaptığım sorgulamaların bende yarattığı kaygı büyük.

O yüzden hayata bilet kesen kondüktörlerden birine geçenlerde sordum.

"Çocukların aydınlık yarınları için hiç biletiniz kaldı mı?" "Hayır" diye cevap verdi, "hepsini infaz memurları aldı!"