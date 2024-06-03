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Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'e veda! Törene Başkan Erdoğan da katıldı

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı. Çiller için cenaze töreni düzenlendi. Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen törene Başkan Erdoğan da katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Özer kardeşimizin geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdir. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi. Çiller'in naaşı Cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 13:30 Güncelleme 03 Haziran 2024, 14:15
Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller’e veda! Törene Başkan Erdoğan da katıldı

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Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Çiller için cenaze töreni düzenlendi.

BAŞKAN ERDOĞAN TÖRENE KATILDI
Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen törene Başkan Erdoğan da katıldı.

Başkan Erdoğan törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Özer Uçuran Çiller'e veda! Törene Başkan Erdoğan da katıldı

Özer kardeşimizin geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdir. Aynı şekilde eşleri Tansu Hanım başbakanlığıyla ülkemize hizmet etmiş bir hanımefendiydi. Uzun bir zaman bu çileyi çekti. Rabbim inşallah makamlarını ali eder. Rabbim mekanını cennet eylesin. Tüm tanıyanlarına sabırlar diliyorum. Ruhları için el-Fatiha.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Çiller'in naaşının Kilyos Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Eski başbakan Tansu Çiller'in acı günü

Tansu Çillerin acı günü! Eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybettiTansu Çillerin acı günü! Eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
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