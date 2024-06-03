Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller’e veda! Törene Başkan Erdoğan da katıldı

Başkan Erdoğan törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Özer kardeşimizin geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdir. Aynı şekilde eşleri Tansu Hanım başbakanlığıyla ülkemize hizmet etmiş bir hanımefendiydi. Uzun bir zaman bu çileyi çekti. Rabbim inşallah makamlarını ali eder. Rabbim mekanını cennet eylesin. Tüm tanıyanlarına sabırlar diliyorum. Ruhları için el-Fatiha.