Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller’e veda! Törene Başkan Erdoğan da katıldı

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Çiller için cenaze töreni düzenlendi.
Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Çiller için cenaze töreni düzenlendi.
BAŞKAN ERDOĞAN TÖRENE KATILDI
Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen törene Başkan Erdoğan da katıldı.
Başkan Erdoğan törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
Özer kardeşimizin geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdir. Aynı şekilde eşleri Tansu Hanım başbakanlığıyla ülkemize hizmet etmiş bir hanımefendiydi. Uzun bir zaman bu çileyi çekti. Rabbim inşallah makamlarını ali eder. Rabbim mekanını cennet eylesin. Tüm tanıyanlarına sabırlar diliyorum. Ruhları için el-Fatiha.
Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Çiller'in naaşının Kilyos Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.