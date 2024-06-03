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CANLI | Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho basın toplantısı düzenliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho için görkemli bir imza töreni düzenledi. Kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza atan Mourinho, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. İşte Portekizli teknik adamın açıklamalarından satır başları...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 13:57 Güncelleme 03 Haziran 2024, 14:43
CANLI | Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho basın toplantısı düzenliyor

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek tüm dünyada yankı uyandırdı.

Ülker Stadı'nda görkemli bir imza töreni düzenlenen Portekizli teknik adam, kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Jose Mourinho, "Benim için tek önemli şey Fenerbahçe'nin başarısı. Bu forma artık benim derim gibi. Sizin hayalleriniz artık benim hayallerim" diyerek, Fenerbahçe taraftarını şimdiden heyecanlandırdı.

Fenerbahçe, imza töreninin ardından Jose Mourinho için basın toplantısı düzenliyor.

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İşte Portekizli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar:

Eskiden 'Ben Mourinho'yum' derdim, şimdi 'Ben Fenerbahçe'nin hocasıyım' diyorum. Çünkü kendimi böyle adlandırmak istiyorum.

Benimle ilk olarak Aziz Yıldırım değil Mario Branco görüştü. Buraya gelmemdeki ilgiyi tetikleyen şey bu oldu.



Ben serbest bir teknik adamdım. Aziz Yıldırım ile bir görüşmem oldu ama imza atarken ondan izin almadım.

"TRANSFER İÇİN KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM"

Her yere gittiğimde dedikodular oluyor. Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. İsim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil.



"AZİZ YILDIRIM İLE ÇALIŞIRIM"

Önümüzdeki 2 sezon boyunca Fenerbahçe teknik direktörüyüm. Dolayısıyla evet, Aziz Yıldırım kazanırsa onunla da çalışırım.

İki günde her şey üst düzey. Tesislere gittim, gördüğüm seviye çok iyi. Gelecek haftalar kolay olmayacak çünkü oyuncular EURO2024'te olacak. İki hafta sonra çalışmalara başlamamız lazım. Takımın içinde bulunduğu organizasyon çok önemliydi. Fenerbahçe taraftarları için her şeyimi vereceğim.



"SESİMİ YÜKSELTMEKTEN ÇEKİNMEM"

Portekiz'de Türkiye Ligi canlı olarak veriliyor. Haftada 2 maç yayınlanıyor. Fenerbahçe ile iletişime geçmeden önce Türkiye Ligi'ni izliyordum. Benim de iyi ve kötü şeylerim vardır. Gittiğim yere ilgi çekerim. Avrupa'da daha fazla insan burayı izleyecek. Türkiye Ligi için çalışmaya geldim. Ancak temelde Fenerbahçe için geldim. Türkiye Ligi'nin daha iyi bir lig olmasını istiyorum. Fenerbahçe için sesimi yükseltmem gerekirse, iki kere düşünmem.


"İSMAİL KARTAL'A TEŞEKÜR EDERİM"

İsmail Kartal'a teşekkür ediyor ve kariyerinin devamında ona en iyisini diliyorum. Geçen sezon hakkında yorum yapmam etik olmaz.

Oyuncularımın bana güvenmelerini isterim. Dürüst biriyim. Onlar için her zaman çok iyi biri olmayabilirim ama dürüst olurum. Onların düşünceleri benim için çok önemli.

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