CANLI | Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho basın toplantısı düzenliyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek tüm dünyada yankı uyandırdı.

Ülker Stadı'nda görkemli bir imza töreni düzenlenen Portekizli teknik adam, kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Jose Mourinho, "Benim için tek önemli şey Fenerbahçe'nin başarısı. Bu forma artık benim derim gibi. Sizin hayalleriniz artık benim hayallerim" diyerek, Fenerbahçe taraftarını şimdiden heyecanlandırdı.

Fenerbahçe, imza töreninin ardından Jose Mourinho için basın toplantısı düzenliyor.

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İşte Portekizli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar:

Eskiden 'Ben Mourinho'yum' derdim, şimdi 'Ben Fenerbahçe'nin hocasıyım' diyorum. Çünkü kendimi böyle adlandırmak istiyorum.

Benimle ilk olarak Aziz Yıldırım değil Mario Branco görüştü. Buraya gelmemdeki ilgiyi tetikleyen şey bu oldu.