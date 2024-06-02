T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/126 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.
Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
İli İlçesi Köyü Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı
K.Maraş Elbistan Büyükyapalak 3906Pilon:4,71 m² İrtifak:8,47 m² 37396955164 ABDULKADİR BUĞDAY
37516951120 CABİR BUĞDAY
23207423182 CANAN ALTAY
37522950902 FADİME BUĞDAY
31424154284 İSMİNAZ ÇULDAN
37399955000 KASIM BUĞDAY
37519951066 MEMET ALİ BUĞDAY
34021501208 MENSURE ÜLGER
24719377796 ÖZGÜL BUĞDAY
27911271336 RUKİYE ÇİFÇİ
37498951736 SEYFETTİN BUĞDAY
65089035084 SUZAN DEMİR
11837807588 ZEYNEP DOĞAN
Basın No: ILN02040817
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