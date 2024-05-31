İNSANLAR bazen soruyor, "neden hep maziye koşuyorsun?" Ben de diyorum ki; "milyonlarca yıl önce ölen yıldızlar bile hala yanıyor, ben güzel insanlar için yanmışım çok mu?"

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Vasiyetimdir, gazetecilik yıllarımda kullandığım ve hala gözüm gibi sakladığım daktilomu ben öldükten sonra toprağa gömsünler.

Kan revan cümlelerin itibar gördüğü sosyal medya mezbahalarına inat daktilo tuşlarıyla yazdığım şiirler hala malvarlığımdır.

Mazinin o güzel insanları eski güzellikleri çeken faytonların içinden bana el sallarken, şimdiki zamana yenilmeyen güzel insanları bulduğum zaman ben de onlara el sallıyorum.

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İş insanı Dinçer Azaphan'ı yıllardır takip ederim. Sosyal projelere verdiği destekleri, doğal afetlerdeki koşuşturmasını, ihtiyaç sahiplerine uzattığı eli bilirim.

Depremzede çocukları Galatasaray tribünündeki locasında ağırlayacak kadar yürek zengini.

Depremzedeler yararına açık artırmaya çıkartılan formaları satın alıp, satan kişiye yeniden hediye eden imece ruhlu bir adam.

Kalbini gözlerine koyan insanlar her türlü sefaleti ve çaresizliği de görür ya Dinçer Azaphan ailesindeki geleneksel hayırseverliğin temsilcisi.

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Futbola ilgisi büyüktür, gönül verdiği kulübün hizmetinde bulunmuştur da tutulmayan sözlere bile aldırış etmeden futbol dışındaki amatör sporlara sponsorluklarını sürdürmektedir.

Galatasaray sevdalısıdır ama diğer takım taraftarlarına saygıda zerre kadar kusur etmemiş, şampiyonluğu da kutlanması gerektiği gibi kutlamıştır.

Herkes kendine yakışmalı ama futbol dünyasında olsun sanat dünyasında olsun yakışmayanları gördük.

O yüzden ben iyilik ve zarafet ustalarının tarafındayım, parasından başka bir şeyi olmayan karanlık adamların değil. Ben sportmenlik ruhunu yansıtan insanların ve çocuklara hayat verenler yanındayım "kibirli züppelerin" değil.

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Futbolda yöneticilik yaparken gösterdiği zarafeti, "bir insana daha hayrım dokunmalı" diye çırpınırken gösteren böyle bir insanı sizlerle paylaşmak istedim. Gençliğimdeki güzel insanlara benzettiğim için.

Hak yemenin iyilik yapmaktan daha değerli olduğunu öğreten evrim projesi amacına ulaşsa da böyle insanların varlığını göstermek için.

Çünkü asaletin ve merhametin kök salması adına güzel insanları işaret etmek boynumuzun borcudur.

MUTLULUK TAKVİMİ

Adres sorana sıcak davran.

Lösemili çocukları sevindir.

Hiçbir haksızlığa 'bana ne' deme.

Benden aldıklarını

Hesabıma yazdın da

Bir kere hatırımı

Sormadın bana hayat



Ucundan kenarından

Tutunamadım sana

Bir bardak çay içimi

Durmadın bende hayat



Yanlışlara sattın

Doğrularımı

Bir gün sen de bensiz

Kalırsın hayat

Ben seni ölümle

Aldatıyorum

En fazla canımı

Alırsın hayat

Hakkı YALÇIN

"Analara" en çok sövülen ülkeler arasında dünyada ilk sıradayız!

Haksız hukuk!

Haksız hukuk sizi korkutuyorsa hiçbir şey yapmayıp kendinizi emniyette hissetmeyi mi seçiyorsunuz, insanlığın onuru adına hakkın ve gerçek hukukun yanında olma eylemine mi soyunuyorsunuz?

At gözlüğünüz yoksa haksız hukukun gözaltına aldıklarıyla el üstünde tuttukları arasındaki farkı çok net görebilirsiniz.

Haksız hukukun yumurta topuklu kabadayılara gösterdiği ayrıcalık dikkatinizi çekmiyorsa, o kabadayılarla hatıra fotoğrafı çektirin!

Çocuklarınıza bırakacağınız mirasın görkemli imzası olur!