Ramazan

KOMŞUDAN komşuya çiçekler alınıp verilirdi.

Camların önü fesleğen yüklü.

Bu kadar açgözlü değildi şehirler.

Bütün evlerde huzurun ışığı.

Davetsiz misafirlere bile "Tanrı misafiridir" deyip açılırdı kapılar.

Cennetin kapıları da açılırdı Ramazan'da.

*****

Bu kutsal ayda yüreklere sadakat gelirdi sofralara bereket.

Mahallelerin orta yerine ilahi duygular nakşedilmiş sanki.

Kahveler bile kapanırdı iskambil kağıtlarına, meyhanelerin açık olması ne demek!

Herkes kendi ruhuna sığınırdı.

Kötülüklerden ve hasetten uzak.

*****

Üstümüz başımız döküktü.

Sökülen düşlerimizi ninelerimiz dikerdi, garlarda rüya satardık nane limon niyetine.

Yere düşen ekmeği alır öpüp üç kez başımıza koyardık.

Mal hesabı yok, insanların mülkü sevgi.

Ahşap evlerde solgun resimleri asılıydı büyükbabaların.

Gelenekleri torunlarının en kutsal mirası sayılırdı.

*****

O mirası çocuklarına bırakan insan sayısı gittikçe azaldı.

Önce mahalleler kayboldu sonra şehirler.

İnsanlar için ayıp olan şeyler kayboldu yerini arsızlık hırsızlık aldı.

Kötülüklerin izne çıkmasına bile izin vermeyen bir sistem üretildi.

Hak ve adalet sizlere ömür.

*****

Ramazan geliyor yine.

Açları doyurmanın komşuluğa pencere açmanın ve hepimizin Allah'ın çocukları olduğumuzun yürekli sınamasındayız.

İçinden geçtiğimiz ömrün sonundaki gerçekleri de hesaba katalım biraz!

Kendi ruhumuza sığınırken iyiliğin bütün kapılarını açabiliriz.

Hepimizde o yürek var.

Allah bizlere "seviniz" dedi.

Ayırmadan kayırmadan Aç insanları doyurmak varken lüks iftar sofralarında zenginleri doyurmadan!

****

Ramazan'ın öznesi yardımlaşmaksa...

Oruç; ibadet kadar açın halinden anlamaksa.

Süksenin ve gösterişin Allah katında yeri yoksa, bırakın lüks restoranlar oteller boş kalsın.

Oraya harcanan paralar ihtiyacı olan insanların hakkıdır çünkü H H H

Bu ülkenin eski iyilikler ve güzellikler için kendine dönüş zamanıdır.

Kardeşlik kitabının en güzel sayfasıdır Ramazan. Hiç olmazsa bir ay boyunca okuyalım.

VİCDANSIZ!

Bazen cevaplar sorulardan utanır ya, merak edip biririne sordum; "insanlık için ne yaptın?" Cevap verdi; "hiçbir şey!" "Çocuklar için ne yaptın?" "Hiçbir şey!" "Para için ne yaptın?" "Her şeyi!" Gel de bu insanda vicdan ara!



MUTLULUK TAKVİMİ

Asansör yerine merdiveni kullan.

Adres sorana içten davran.

Gönlün zengin olsun.

Gönlümü

Teslim aldı hüzün

İçimde senden kalan

Cam kırıkları

Aynada sensiz yüzüm

Hiç kimse dindiremedi

Bu hıçkırıkları

Bir gece yarısı

Usulca pencerenden

Dışarı bak göreceksin

Köşe başında

Nöbet tutuyor gözlerim

Öyle kolay değildir

Beni unutmak

Hala sokaklarındadır

Ayak izlerim



Hakkı YALÇIN