HAKKI YALÇIN

Eklenme Tarihi 20 Mart 2026

Keşke şimdiki çocuklar da görebilseydi bizim gördüklerimizi.
O zaman ne çok şeyi kaybettiklerinin farkına varırlar belki. Her şeyden önemlisi sevginin saygının ve güvenin önemini.
Bizler bayram öncesi mahalleye gelip, yoksul çocukları bir kamyonete bindirip, bayramlık giysilerini aldıktan sonra evlerine teslim eden iyilik meleklerini gördük. O insanlar ne çocukların nereli olduğuna bakardı ne babaların düşüncelerine. Her şey Allah aşkına.

***

Bizler yüzlerinden nur akan, çocuklara gözü gibi bakan dedeleri nineleri, ceketinin astarını bile göstermeyen zarif zenginleri gördük.
Bayram harçlıklarını, lokumlu mendilleri, kara tahtalarda beyaz tebeşirle terbiyenin hasını öğreten aydın öğretmenleri, kıt kanaat yaşayan gazetecileri görünce ceket ilikleyenleri gördük. Darbeler gördük, karartma geceleri. Otel damlarından insanlara kurşun yağdıran ajanları. Ama bayramlık ayakkabıyı yatak altında saklamanın ne demek olduğunu da bizim çocukluğumuz biliyor.

***

Sokaklarda bayramlar için kurulan tebrik kartı sergileri olurdu. O kartlar bugün cep telefonlarında "bir tıkla" gönderilen mesajlara bin basar. Bizler gaz lambalarını gördük, radyolardaki onurlu sesleri, şarkıcıların, sinema oyuncularının asillerini. Birbirimize avazımız çıktığı kadar bağırmayı ama kırılmamayı. Tiyatro biletleri için kuyrukta beklemeyi. Yıldız Kenter'i gördük, Gülriz Sururi'yi, Cem Karaca'yı, Fikret Kızılok'u, Aşık Veysel'i.


20 MART 2026 MUTLULUK TAKVİMİ

Büyükleri yalnız bırakma.
Bugün birinin hayatına dokun.
45'lik şarkıların peşine takıl.

Üzerimdeki gömleğin
İçi de hasret dışı da
Yüreğimdeki sevginin
Yazı da aynı kışı da
Ne zaman bahsin geçse
Yanan canım dile gelir
İçin için ağlamayı
Senin de kalbin iyi bilir
Aşık olan ağlar
Elinde değil
Vefasız bir aşkın
Ahiretinde
Doğarken öğrendik
Biz ağlamayı
Hepimiz insanız
Nihayetinde
Hakkı YALÇIN

Cellatlar kendinden bile saklanır bir gün, kaçacak delik bulabilirse.

LANET SİYASET!
Bir pedofili dünyayı ne hale getirdi. Hala Trump'a karşı savaş açmayan Amerikan sistemi ne kadar itibar kaybı yaşadıklarını elbette biliyor. Ama ülkelerin kanını emerek beslenen, başka devletlerin içini karıştırıp, petrol varillerine bile el koyanlar böyle besleniyor. O çok güvendiğim Obama'nın bile "İsrail için ölürüm" dediği bir dünyada, her Amerikan Başkanı birbirinin kopyasıdır. Amerika dünyada lanetin başladığını belgeleyen siyasetin adıdır. Ve duruşunu asla bozmaz.

