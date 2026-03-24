HAKKI YALÇIN

Yaşayan ölüler!

Eklenme Tarihi 24 Mart 2026

Aldığı canlar katlettiği çocuklar için zerre kadar acı hissetmeyen birine bakarken "yaşayan ölü" görüyorum. Bir şarlatan, şizofren, ırkçı! Utanç verici görüntülerin sanığı bir pedofili. Savaşı bitirmek için Arap ülkelerinden 3 trilyon dolar haraç isteyen ucuz kabadayı! Hitler'den sonra dünyanın gördüğü en dengesiz lider; Trump!

***

Bir çırpıda işini bitireceğini zannettiği İran'ın yürekli direnişi karşısında nükleer silah kullanma aşamasına kadar gelen sonra da geri vites yapan ruh hastası! İran'a karşı Avrupa'yı da savaşa çağıran ama karşılık bulamayınca kendini kaybeden sapkın! Gazze'deki bir avuç savunmasız insan için uçak gemisini Ortadoğu'ya getiren bu insanlık düşmanı, Avrupa'ya "korkaksınız" diyerek tahrik yolunu seçti ama kimse yemedi!
Böyle bir korkağın gücü ancak minik kız çocuklarını taciz etmeye, okuldaki çocukların üzerine bomba yağdırmaya yeter!

***

Amerika'nın Oscar'lı sinema sanatçısı Robert de Niro'nun tarihe geçen sözü; "Kuduz köpek ısırırsa sahibi suçludur." Kuduz köpek İsrail, sahibi de Amerika. Aynı Robert de Niro iki gün önce Amerikan halkına Trump'a karşı ayaklanma çağrısı yaptı. Robert de Niro'ya bütün dünya şapka çıkarırken, Trump'ın kafasındaki USA patentli şapka Amerika'nın utancıdır!

***

Aslında tüm Amerikan başkanlarının duruşu belli. "İsrail için ölürüm" diyen Obama'yı da gördük, insanlık için kılını bile kıpırdatmadı. Çünkü tek kefeli savaş ekonomisinde bütün mesele para. İsrail ne kadar kan akıtırsa, Amerika'ya o kadar para akar. Bu savaştan sonra her şey tersine dönecektir ama birçok ülkede insanların ocağı sönecek.

***

Şimdiden petrol ve motorin sorununun dünya ekonomisine verdiği hasarı görebiliyoruz. Gıda üretimi sekteye uğrayacak fiyatlar katlanacak. Bundan sonra nükleer üretimine yönelik bir dünya inşa edilecek. Evet, dünya asla eskisi gibi olmayacak ama Amerika ve İsrail de eskisi gibi kalamayacak.
Yakanlar da yanacak emin olun.

***

Trump'a seçim kazandırma projesi olarak sözde suikast düzenlenmişti de kulağının dibinden geçen kurşun ortalığı ayağa kaldırmıştı. O zaman yazmıştım, "bir Filistinli bebek milyonlarca Trump'a bedeldir. Bebekler öleceğine Trump gebersin! Çünkü bu adam hem bebek katili hem insanlık düşmanı!" Merak etmeyin sonu geldi. Yaşadığını göstermek için insan içine çıkan Netanyahu'ya gelince, bu Hitler kopyası da Gazze'de bebekleri öldürdüğü gün insanlığın gözünde öldü. Bırakın yaşadığını zannetsin!


24 MART 2026 MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklar için fazlasını yap.
Tehlikenin farkına var.
Kötüye özenme.

Aşk yalanın maskarası
İhanetler yüz karası
Sen o sarı takvimlerin
En zavallı hatırası
Dönme, sakın dönme
Ben dahil burda seni
Hiç kimse özlemedi
Hepsi gönül defterinden
Seni bir bir siliyor
Kime baksan
Utanırsın gözlerinden
Senin ne mal olduğunu
Artık herkes biliyor
Hakkı YALÇIN

Ortamı ve parayı beğenmezse "taşlar bile yerine oturmuyor" artık.
KELEBEK!
Kelebekler kendilerine yeten ömrü asil bir şekilde tamamlar. "Derdimiz kelebek mi yani?" Evet, bizim derdimiz kelebekler, çiçekler, kuşlar, en önemlisi de çocuklar. Bizim gibiler çocukluğunda bir kelebeği ellerinden tutup gezdirmek istemiştir. Bu duygunun ne olduğunu bilmeyen bizi anlayamaz. Biz de onlara yazmıyoruz zaten!

