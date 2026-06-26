İyilikte doktora yapmış bir kadındı. Delikanlı yıllarımın geçtiği mahallenin orta yerinde bütün gün dolanır, kendi kendine akıl almaz sözcüklerle bir akıl sergisinin içinden geçerdi sanki. "İnsanın en değerli gücü hayal gücüdür" diye bir sözünü not ettiğimi hatırlıyorum. Öldüğünü ve sessiz sedasız gömüldüğünü duyduğumda çok üzülmüştüm.

Ölmeden yıllar önce organlarını bağışlamıştı güzel kalbiyle. Onun gözleriyle dünyaya bakmayı ne çok istemiştim oysa. Kalbindeki sihrin sırlarını çözebilmek için belki.

Bir naylon torba içinde takma dişlerini taşırdı. İnsanlara diş geçiremediği zamanlarda kullandığı bir sözünü hatırlayıp acı acı gülümsemiştim. "Allah'ım sen bunlara akıl fikir ver!" Sanki aynı dili konuşurduk da onun aklına platoniktim gençliğimde!

O kadının sürahilerin üzerindeki dantel örtüsü gibi bir hayat yaşadığını düşündüm. Çektiği acıları hiç hissettirmedi etrafına. Kimseyle pazarlık yapmadı, kimseden bir şey dilenmedi. İşaretler bıraktı hayat adına. Sokakta bulmadığı canı sokakta bıraktı. Ölümünden sonra "yaşarken verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim" pusulası bırakmış mıdır diye çok merak ettim. Ya kalem bulamamıştır ya zaman.

Bizim gibilerinin hayatı yazmaktır, okumaktır. Hayatta en çok insanları okumayı sevdim.

Çocukların saflığına duyduğum hislerle, böyle özel insanlara duyduğum aşk birbirine yakındır.Aklını kullananların insanları nasıl kullandığını gördüğüm için belki. İşe yaramak için başkalarının kanını içen akıllıların, kendilerini nasıl sattıklarına şahit olduğum için ya da.Onlar ne kadar görkemli koltuklarda oturursa otursunlar, bu dünyada yer kaplamaktan başka bir işe yaramazlar. Şer saçan gözleri onlardaki böcek ruhu ele verirken.

Oysa en sıradan insanlar belki de en gizemli insanlardır. Hayatını kendince yaşamış bir kadının organlarını bağışladığını duyduğum zaman hiç şaşırmamıştım. Kimsenin onun için bir şeyler yapmadığı bir dünyayı terk ederken, hala arkasından gelenleri düşünen duyguya hayranlığımı anlatamam.

O kadının, kalbini ve gözlerini bağışladığı insanlar dünyanın en talihli insanlarıdır. Böyle bir insanın gözüyle bakmak, onun kalbiyle sevmek çok özel bir şeydir çünkü.

Mutluluk Takvimi!

Geniş boyunlu tişört giyin.

Sözünün eri ol.

Odada kokulu mum yak.

Şarkı söyle sesini kaydet.

Tek kişilik bir aşk var

Kırılmış aynalarda

Seni tanıyan nasıl

Sensiz kalabilir ki

Seven yürek gitse de

Gözü arkada kalır

Bir veda nasıl senden

Güzel olabilir ki

İhtimallerde yoksan

Bari aşkı hatırlat

Bu kalbi sevmek için

Taşıyoruz be haya

Bizim neyimiz noksan

Ömrümüze ömür kat

Biz zaten ölmek için

Yaşıyoruz be hayat

Hakkı YALÇIN

Popülerliğin ahlakla ilgisi olmadığını reklam filmlerinde görebilirsiniz.

HİÇ OLMAZSA!

Zamanın kirli penceresinden görülmez ama bir zamanlar bu dünyada insanlık vardı. Şimdi hayattan çok ölümün, insanlıktan çok zulmün sözü geçerken gönül zenginliği eski bir masaldır. Bir insan insanlığını terk edecekse eğer, başkalarını sırtından vurmadan yapsın bu işi! Bir insan çok para kazanmayı aklına koyduysa eğer, parayı kazandıktan sonra insanların yüzüne de bakabilsin! Düşünsenize bunlara bile razıyız!