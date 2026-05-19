Yarım asırdır faaliyetlerini sürdüren Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı ZİÇEV, özel gereksinimli bireylerin eğitim, rehabilitasyon ve bakım hizmetlerine erişimi için çalışmalar yürütüyor. Bağışlarla desteklenen bu çalışmalarla binlerce özel çocuk ve bireyin yaşamına dokunuyorlar.Ülke genelinde 10 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, iki Yatılı Bakım Merkezi, bir Sanat Merkezi ve bir Gündüz Bakımevi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Çocukların hayata tutunma projelerini her biçimde ayakta tutmaya çalışan bir vakıf.İnsani duyguları içinde taşıyanların gözlerinin içine bakıyorlar.

***

Bir insanı kurtarmak dünyayı kurtarmaktır. Bu eğitim programları, sosyal uyum çalışmaları bireylerin bağımsız yaşam becerilerinin geliştirilmesine ve yaşam boyu desteklemeye yönelik çalışmalar. Ailelerin yükünü hafifletmek, o insanları topluma kazandırmak, bağışta bulunmak ve gönüllü olmakla daha bir anlam kazanıyor. Bu bayramın gönüllüsü Arzum Onan'ın desteği büyük. Sosyal konularda duyarlı olan böyle insanlara duyduğumuz saygı, diğerlerine gönderilen davetiye anlamını da taşıyorsa, bu konuda herkesin üzerine düşeni yapmak gibi bir yükümlülüğü olmalı. Varsın bu bayramda marka bir giysileri eksik olsun hanımların beylerin!

***

Slogan: 'İyilik İçin Sen de Katıl.' Kurban Bayramı kapsamında 18 bin lira olarak kurban hisse bedeli üzerinden yapılan bağışlar, o çocukların eğitim ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlayacak.Unutmayalım ki büyük kaleler küçük taşlardan yapılır. Depremde kumbarasını boşaltıp bağışlayan istiridye kabuğundaki incileri gördüm ben, hepsi de çocuktular.

***

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Hepimiz hayata karşı aynı kulvarda koşan atlarız. Kiminin nalı yok kiminin malı çok! Bütün mesele vicdanın olması. Vicdan kötülüklerden arınsın diye insanlara bağışlanmıştır ama herkes o şerefe nail olamamıştır. Güneş hepimize doğuyor da o güneşin en çok çocukların sabahlarına doğması gerekiyor. Özellikle de böyle çocukların. O yüzden 'İyilik İçin Sen de Katıl.' Çünkü iyilik insanın elinin altında! Kalbini gözlerine koymuş insanların güzelliğini de en anlamlı şekilde böyle bağışlarda görürüz!Gençleri anla, gençliğini anlat.Candan tokalaş.Ne yaparsan yüreğinle yap.İçim içimi yerken Işıklar sönerken Sen beni terk ederken Yaslandım bir duvara Sanki arkadaş oldu Bana sabaha kadar Senden daha vefalı Yaslandığım o duvar O duvarın dibinde Gururum dağlar kadar Yıkılmak yok bu gece O duvara sözüm varHakkı YALÇINGençlik ateşi! Başkalarının gençlik dedikleri bizim hayat kavgamızdı. Bir atın yelesine tutunarak geçip giden yıllardan geriye anılar kalmıştır, yangın sevdalar. Siyah beyaz filmlerin yazlık sinemalarında birbirimize ödünç verdiğimiz hırkalar kalmıştır, ölümsüz dostluklar.O yüzden boş bulunup öldüğünü unuttuğumuz eski dostları bile soruyoruz. Belki küllerinden doğduklarına inandığımız için.Bizde köy yumurtası yok ama Anka yumurtası çok. Düşünüyorum da bu acımasız hayat zerre kadar zarar verememiş ne saygımıza ne sevgimize. Şimdi hangi dava için "boynumuz kıldan ince" diyebiliriz? Harcanan gençlikten alacaklı olduğumuz her şeyi, borç diye öderken memleketimize!