Umutsuzluk gerilmiş "yaysa", çaresizlik bağrımıza hedeflenmiş "oktur." O yüzden geleceği azalmış insanların geçmişe yakın durmaktan başka tercihi yoktur.

***

Eğer iyi bir yüreğe sahipseniz, çaresiz birini gördüğünüzde kendinizden bir parça eksildiğini fark edersiniz. Etrafınızda paralarından başka bir şeyi olmayan insanlar vardır da tuzu kuru adamlar için gözü yaşlı insanların hükmü yoktur.

***

Bir alışveriş merkezinde güzel giyimli 7 yaşlarında bir kız çocuğu gördüm, yürüyen merdivende annesinin elinden tutmuş gittiği tatilde yüzmeyi nasıl öğrendiğini anlatıyordu.Üstü başı harap başka küçük bir kız çocuğu da Merter Tozkoparan'daki semt pazarında tezgahtaki kayısılara bakıp konuşuyordu, "anne bu kayısıların tanesi kaç liradır!" O kıza aldığım kayısıları annesinin kabul etmediğini belirtirken, o annenin yüreğimde heykelini diktiğimi de söylemek zorundayım. O annede olan onur, haram yiyenlerin zerresinde yoktur.

***

Çocukluğum yaz gecelerinde kapı önlerine serilen kilimlerde ay çekirdeği yemekle geçti, atom çekirdeğine zerre kadar ilgi duymadım. O yüzden benim için insani cümleler kurmak teknolojik tuzak kurmaktan bir kere değerlidir.Dünyada kara delikler açanlar, yapay zekayla hırsızlığın kapılarını açanlar için ayçiçeklerinin güneşe dönmesinin anlamı yoktur.

***

Utancından kapkara kesiliyor beyaz güvercinler bile. Gazze'deki çocuklar unutuldu. Ölümün soğuk nefesi varken, o topraklarda sıcak havanın hissedilmesi mümkün değilse bunda kansızların imzası vardır. Yaşamak için öldürmekle, öldürmek için yaşamak kan kardeş olmuşken, Hitler'in kötü kopyaları Trump ve Netanyahu için insanlığın lüzumu yoktur.

***

Yaşamı omuzundan tutup silkelesek biz düşeriz. Kana susayan insanlar için sokak başlarına çeşme yapılmadığına şükredelim.Kullandıkları cümlelerde bile ağzı kan kokanların iyilikle ve güzellikle işi yoksa çiçeklerden bahsetmenin de anlamı yoktur.

***

Şimdiki zamanda böyle yazıların hükmü olmadığını biliyorum.

Kötü insanlara bağışlanmış bir hayattır bu dünya. O yüzden zalimleri fırsatçıları ve kolay zengin olanları hiçbir onurlu yoksulun bağışlayacağını zannetmiyorum.

Para için ölenlerde insana özgü ipuçları arandığında deliller hepsinin aleyhine çıkar ki; o zalimlerin insan mezarlığında bile yerleri yoktur.



YENİ DÜZEN!

Hayat çocukken bestelediği şarkıları, büyüdüğünde kulağına fısıldamak için zaman kollarmış.

Eski şarkılarımız babadan kalma eski ceketler gibidir, atmaya kıyamadığımız.

Cehaletin kök saldığı topraklarda teknolojinin enjekte ettiği sistemde ne saygı kaldı ne dürüstlüğe özlem. Kitap okuyarak büyüyen insanların çocukları bile kitapları bıraktı. Herkes kendini sosyal medyada formatlıyor. Matah bir şey çünkü!

Hayat çocukken bestelediği şarkıları, büyüdüğünde kulağına fısıldamak için zaman kollarmış. Eski şarkılarımız babadan kalma eski ceketler gibidir, atmaya kıyamadığımız. Cehaletin kök saldığı topraklarda teknolojinin enjekte ettiği sistemde ne saygı kaldı ne dürüstlüğe özlem. Kitap okuyarak büyüyen insanların çocukları bile kitapları bıraktı. Herkes kendini sosyal medyada formatlıyor. Matah bir şey çünkü!