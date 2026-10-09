BUNDAN yıllar önce vapurda akordeon çalan bir kız çocuğunu hatırlıyorum. Şapkasının içine bahşişini beklerken yüzüme bakmaktan utanan 15'li yaşlarda bir çocuktu. Şimdi büyümüştür de hala ne bedeller ödüyordur ayakta kalmak için. Yuvası bozulmuş bir kumrudan farkı yoktur belki de.

Hayat herkese eşit mücadele hakkı da vermiyor herkese yetecek kadar onur da! O yüzden bu hayatta en zor bulunan şeydir onur. Şimdi yüreklerde sönmüş kandiller, harama uzanan eller mevsimi. Geçinmek için enstrümanını satan gerçek müzisyeni de gördüm, şehvet ve soytarılık pazarında ruhunu satanı da. O yüzden ekmeğini taştan çıkaranlar piyasayı baştan çıkaran şöhretli isimlerin yanında onur heykelidir.

Dakikada 24 erkekle poz veren sosyal medya fenomenlerine verilen değerin lösemili çocuklar için verilmediği bir ülkede varsa yoksa ünlü olmak. Onlar kirli çamaşır ipine mandalla tutturulup çocuklara da 'ilham perisi' olarak yutturulur. Yatarken giymeleri gerekeni sahnede giyince fiyatları ikiye katlanır.

Marka giyinirler, aksesuarları bilmem kaç bin dolarlıktır. Aptal zenginlerden beslenip magazin aleminde caka satarken aslında 'ucuzluğu' temsil ederler. Biz onlara "ahlaksız" deriz ama bu söz bile onlar için övgü yerine geçer.

Böyle kadınlara toz kondurmayan sistemde kolay şöhret olan züppeler de vardır. Birilerinin çamurlu ayak izleri durur, kimileri edepsiz şarkılarda kudurur. Onlar da yeni moda erkekliğin resmi geçidinde sistemin kaymağını yer ve doymaz. Düşünsenize bir daha asla Sadri Alışık benzeri filmler ve diziler çekilmeyecek. Bir daha asla mazideki şarkıcıların asaletine şahit olamayacağız.

Bizler eteklerinde tarhana kurutan kadınları arıyoruz hala. Bakır kazanlarda aşure kaynatılan ve mahalleye dağıtılan zamanları. Şerefli bir hayatın ahşap merdivenlerini. Yükselen değerin alçaklık olmadığı o siyah beyaz yılları. Ama görüyoruz ki para için şerefini bile satanları dansa kaldırıyor şimdiki zaman.

Ekmekleri bozan da insan kitapları inkar eden de. O yüzden mazideki güzel insanları ve o yılları hatırlatmaktan bin kere onur duyarız. Ve o yüzden karnı zil çalarken vapurda akordeon çalan kız çocuklarının ömrünü çalanları, onların hayal teknelerini batırıp yatlarda halay çeken yarasaları asla sevmeyiz!

Mutluluk Takvimi

Şöhrete asla özenme

Sadri Alışık filmi izle

Çocuğunun arkadaşlarını yakından tanı

Ayrılığa esir düştü sevgim

Ben de yenildim aşka

Hangi yasayı çiğnedim

Seni sevmekten başka

Yalan değil canım yandı

Böyle yanmam bir daha

Sen adımı anmıyorsan

Ben de anmam bir daha

Sana vermediğim

Bir gururum kaldı

Yeter bu sevgiden

Çektiğim günahım

Bana ah etmekten

Bıkmadın mı hala

El açtığın Allah

Benim de Allah'ım

Hakkı YALÇIN



Yutkuna yutkuna dilimizi kaybettik. Hükümsüzdür!



Dansöz!

Dansözlük kadınlarla anılan bir sanattır ve işini ustaca yapanlar iz bile bırakmıştır kendi adına. Sonradan "kıvıran erkekler" için kullanılan bir tanıma dönüşünce, şarkılara bile konu olmuştur.

"Binlerce dansöz var!" O yüzden bizim hayat sinemamızda namustur yaşamanın önsözü. Şereftir, haysiyettir bir insanın her sözü. Ama ne yazık ki yeni moda sinemalarda çok makbuldür, erkeğin dansözü!