BİZLER komşunun komşuya el uzattığı Ramazanlar gördük, gaz lambalarını, veresiye defterine yazarken yoksul insanları incitmeden "olunca verirsin" diyen bakkal amcaları gördük. Tiyatro bileti için kuyruğa girenleri, doğal zekanın sihirli hallerini gördük. Ama yemin billah olsun ki gençliğimizde mahallede uyuşturucu kullanan ve satan bir kişi bile görmedik.

O uyuşturucu baronlarını inlerinde bile inletecek yürekli delikanlılar mahallerde mevcuttu çünkü.

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1-7 Mart tarihleri arasında Yeşilay Haftası kutlanıyor. 105 yıldır süren bir mücadelede Yeşilay'ın ülkenin her köşesinde çalışanları ve yüzbinlerce gönüllüsü var. Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM'la birlikte iletişim faaliyetlerinde toplumun bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyinin artırılması hedefleniyor.

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İstanbul Bahçelievler Yeşilay Şubesi Başkanı Mahir Ekinci'yle bilgi alışverişim sürüyor. Olağanüstü bir emekle, gönlünü bu davaya adamış bir başkan ve ekibi bağımlılıktan kurtulmak isteyen insanlara destek olmak için görevde.

Mahir Ekinci, her yıl 1.3 milyon insanın pasif içiciliğe maruz kaldığı için hayatını kaybettiği gerçeğini örnek gösterirken çağrısını yineliyor. "Bağımlılıktan kurtulmak isteyen herkese destek olmak için buradayız." Yeşilay Bahçelievler Şube Sorumlusu Kevser Eraslan da aynı şekilde tutkulu bir çalışmanın neferi. Yeşilay Danışmanlık Merkezi bağımlılar için 115 danışma hattı ile her daim hizmette.

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Yeşilay'ın görevi kutsal. Çünkü sigara içmenin yaşı küçülürken, uyuşturucunun hacmi genişlerken, sanal yemek siparişleriyle bile uyuşturucu taşınırken tehlike büyük.

Görünen o ki baronların kazandıkları para; uyuşturucunun aldığı candan değerli. Onlar altın devrini yaşıyor. Kışın kayaktalar, yazın yatlarda. Yükselen değerin alçaklık olduğu bir ülkede ağalar beyler üst katlarda! Bağımlı hale getirdikleri insanları ölene kadar sömürmek onlar için en anlamlı yatırım.

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Böyle bir haftada Yeşilay'ın farkındalığını her kesimde hissettirmek gerekir. En çok da televizyon kanallarına bu konuda görev düşüyor. Çünkü 7 milyonu aşkın kişi uyuşturucu kullanıyorsa, o memlekette gençliğin beyni hadım ediliyor, ayakları yerden kesiliyor demektir. Bir annenin kalbine ha kezzap dökmüşsün ha çocuğunu uyuşturucuya alıştırmışsın.

Bu duyguyu sadece Yeşilay'a bırakmak büyük haksızlık.

MUTLULUK TAKVİMİ

Hak etmediğin hiçbir şeyi kabul etme.

Otomobilini düzgün park et

Sadaka ver.



Gün olur aklına

Gelirsem eğer

Resimlerime bak

Gözlerime dol

Biten ümitleri

Bana geri ver

Yıllar sonra yine

Bana aşık ol



Hatırla kalbinin

Yabancısını

Bendeki hasretin

Duy acısını

Sen de öğren bir gün

Ağlamasını

Yıllar sonra yine

Bana aşık ol

Hakkı YALÇIN



Geleceğimizin 'içi geçmiş' o yüzden yolumuz hep maziye çıkıyor.



İlahi emir

Hayat bazen bir fırına girip, ihtiyaç sahibi insanlar için iplere asılan pidelerin yerine ulaşacağını düşünüp huzur bulmaktır. Gerektiğinde o pidelerin parasını ödemek ve iyiliğin huzurunda vicdanını sınamaktır.

Herkesin böyle bir şansı varsa kullanması zorunludur. İhtiyacı olanı görebilmek ilahi bir emirdir zaten!