okuyor zaman, bizler cam kenarında kitap okuyoruz. Televizyonu kapatıp müziğin sesini açıyoruz da şarkılar mı bizi dinliyor biz mi şarkıları bilmiyoruz. Her gün kapalı zarf usulü açık artırmaya giriyoruz kaderle. Şimdilik kazanıyoruz.Pişmanlık gecikme ve yanılgı üçgeninde kendimize de kızıyoruz.Elbette hepimizde bir şeyler noksan.

Pencereye konan kumruların sesiyle karşılıyoruz sabahı. Yağmur toprağı öperken, düşleri ütüleyip sokağa çıkıyoruz. Gidenler gitti, belki kenarda köşede gizli kalmış yeni güzellikler vardır onları arıyoruz.

Bazen de bir rüya arıyor insan. Kendi kendimize söyleniyoruz, "ne olur ki bulutlarda bile balkona çıksan!" Yolcularını bekleyen limanlar gibi güzel haberler de bekliyoruz hayat adına. Bazen sitem ediyoruz dost bildiğimiz insanlara. Eski dostlar kalmadı, yenileri de sadece iyi günde yanımızda. Kendi kendimize söylenip, "ne zaman arayacaksın" diyoruz, "bugün de yoksan!"

Ölümün gözü seğirirken açık adresini celladına bırakmak gibidir hayat! Hele çaresiz ve çocuksan! Çocukların bugünleri kadar yarınları da harcanıyor görüyoruz. Zenginler daha zengin oldu, yoksullar daha yoksul. İnsanlığın yüzü suyu hürmetine gösterilen saygılar da kalmadı. Dünyanın dörtte üçü suydu, şimdi kir oranı yüzde doksan.

Yeni bir yıla doğru hızlı adımlarla yürüyoruz. Her yıl yeni bir yaş. Kesilmek için işaretlenmiş ağaçlara benzetiyoruz kendimizi. Yüzümüzdeki çizgilerde nice tarihin izleri dururken, bugünlere gelmek için az yanmadık! Haksızlık altın devrini yaşarken, üstümüze çöreklenen sis perdesine karşı acımasız tarihe sesleniyoruz.

"Biraz da kötüleri yaksan!"

İnsanlara umut kredisi verecek bir banka bulmak mümkün değil ama hepimiz hala umudun peşindeyiz. Yolda at değiştiren eski zaman habercileri gibidir umut. İnsanlığın gerçek tarifini alıyoruz mazinin güzelliğinden. Yüzünden nur akan, çocuklara gözü gibi bakan insan fotoğrafları asıyoruz duvarlara.

El basmayı biliyoruz kanayan yerlerimize. Pansuman yerine geçer diye, "belki şimdiki zamanda utanma duygusu yeniden ayaklanır, salkım saçak bir hayat başlar" umuduyla mesaj gönderiyoruz evrene!

"Yaşamak güzeldir" diyoruz "neresinden baksan!"

Mutluluk Takvimi

Karton bardakla kahve iç.

Geçmişteki okul arkadaşlarını bul.

Yere sağlam bas.

Kibar ol.

Sizin de bu şehirde

Aşka volta attığınız

Kapılarda yattığınız

Elbet olmuştur ama

Bir meydan savaşına

Girer gibi en önde

Vurulup düştüğünüz

Olmamıştır muhakkak

Bu sevda yalnızca

Benimdir

Her dilde destan bilinir

Kalan ömrümü

Gözlerinde bıraktım

Ardımızdan şehrin bile

Ağladığı söylenir

Hakkı YALÇIN

Bir zamanlar mahalledeki hayal arkadaşları sonradan hayat arkadaşı olurdu.

Şeytan desteği!

Belgeselini izledim. Bundan birkaç yıl öncesine kadar İngiltere ve Amerika'da popüler olan Russel Brand adlı soytarının tecavüz iddiası yağmuruna tutulduğu dönemde, sosyal medyada kendisine destek olanlar bile vardı.

Destek mesajı atanlardan biri de Elon Musk. Tescilli insanlık düşmanı için ahlaksız birine arka çıkmak ilk değil. Onun savunduğu soytarı tecavüzden 10 yıl hapse mahkum oldu. O soytarının nezdinde Elon Musk gibileri de mahkum oldu ama kendilerini dünyanın sahibi zanneden şeytanlar için utanmak duygusu kayıtlarda yoktur. O yüzden onların da bizim gözümüzde bit kadar değeri yoktur!