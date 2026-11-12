krallar gördü bu dünya ne yenilmez devler! Hayat maddiyat değilse, haram gerçekler her biçimde görülürse, bir köpeğin kulübesinden daha saygın değildir, haram kazançla elde edilen gökdelendeki evler!

Helalinden kazanmayan kim varsa sorarım onlara, "hak yemek maddi açıdan ayakta kalmanı sağlıyorsa, manevi açıdan ayaklar altında olmanın vebalini ne yapacaksın?" Cevap yok!

Yetimin hakkını yiyip, domuz gibi yatanlar gördüm.

Geçen hafta Lösemili çocuklar içindi. Onların her birinin sırrı gösterdiği olgunlukta gizlidir.

Bakışlarında da bir cümle gizlidir;

"adımı bilmeseniz de acımı duyun yeter!" Kaç kişi duydu acaba?

O çocukların ömrüne göz ucuyla bile bakmayıp, parayı hortumla yutanlar gördüm.

Shakespeare'in "Size nasıl Geliyorsa" adlı oyunundan bir replik.

"Sizde olmayan bir şey üzerine yemin ederseniz, yalan yere yemin etmiş olmazsınız." Oyunda şerefi üzerine yemin eden biri işaret edilirken not düşülmüş, "onun hiçbir zaman şerefi olmadı ki!" Bir de dipnot var; "ama şerefsizlere bile şeref kazandıran gerçekler vardır." Paranın ve yalanın dili her şeyi sustururken, fazladan bir sıfıra şerefini satanlar gördüm.

Paranın asıl değeri güçle ölçülür. Parası olanın önü açıktır arkası sağlam. Onlara "bu parayı nereden buldun?" diye soran olmaz.

Namuslu insanların ömür boyu çalışıp kazanamadıklarını onlar bir gecede harcar! "Amerikan malı proje" olarak toplumun ahlakını bozmakla meşgul olan sistem onların sırtını sıvazlar!

Yeminine namusunu katıp, verdiği sözleri yutanlar gördüm.

Sosyal medya provokatör kaynıyor. İnsanları birbirine kırdırmak için her türlü iftira ve kışkırtıcı oyunların maaşlı elemanları aralıksız çalışırken, dilinin altında jiletle gezen şeytanlar gördüm. Yalakalığa zarf atanlar, aşkını bir Louis Vuitton çantaya, meslek onurunu bir tomar dolara satanlar gördüm.

Benim meselem onurlu yoksullar.

Havalar soğudu, insanların çaresizliği böyle zamanlarda daha çok dışa vuruyor. Kötü insanlar haram ve rüşvet yemeyi, para için ruhlarını satmayı bilecekler. Onlar rüyalarında bile 'Dolar ve Euro' görecekler ama evinde üşüyen ve geceleri aç yatan bir kız çocuğunun kuşlu aynasında gördüğü sihri asla bilmeyecekler.

En acısı da komşusunun evi yanarken sevinçten çığlık atanlar gördüm. Görmez olaydım!

Mutluluk Takvimi

Vicdan yoksa hiçbir şey yok.

Verdiğin sözün arkasında dur.

Sigara içme.

Biten bir aşkın

Hikayesiydi

Ayrılıkları anlatırdı

Gözlerin

Bazen resmini

Çizerdin bana

O dalgalı

Boş denizlerin

Yüreğim şimdi

Çok uzaklarda

Hasretin kalbimi

Sardı diz boyu

Yalnızım

Sancılı ve efkarlı

Sensiz dinliyorum

Rodrigo'yu

Hakkı YALÇIN

Şimdiki zamanda kurnazlık en geçerli anahtar, en akıllı yatırım!

İlahi duygular

Kuklaları parmak ucunda oynatmakla elde edilen rant, eleştiri yapılan ağızlara çekilmiş banttır. Oysa kuklaların ipini kesmek de kendine göre bir sanattır. Hayatın terbiye ettiği babalarla, paranın ve cehaletin terbiyesiz hale getirdiği babalar arasındaki fark elini sıktığımız babaların farkıdır. İlahi duygular da o namuslu babalar için koldur kanattır!