ESRA Erol'un atv'de yayınlanan "Yalnız Değilsiniz" programında kaç zamandır Fatih Aydın adlı bir genç aranıyor. Babasıyla tartıştıktan sonra evden çıkan ve kendisinden 5 aydır haber alınamayan temiz yüzlü bir delikanlı. Esra Erol'un bu insanın bulunması için uzaklıkları yakınlaştırmak adına gösterdiği çabayı takdirle izliyorum.

O çabayı aile fertleri bile göstermezken, haberciliğin ve ekranda program yapmanın sorumluluğunu üstlenen Esra Erol'un neden bu kadar başarılı olduğunu söylemeye gerek yok. Bunun adı vicdan, bunun adı yürek hafiyeliği. Eğer iyi bir yüreğe sahipseniz, bir ana evladı kaybolduğunda kendinizden bir parça eksildiğini fark edersiniz. Esra Erol'un sırrı burada.

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Kaybolan Fatih Aydın adlı delikanlının uyuşturucu ve alkolik babasıyla sorunu var. Taşlar yerine oturdukça uyuşturucu satıcılarına kadar uzanan bir ölüm kokusu da var. Programa gelen ihbarlarla İstanbul'un ücra köşelerindeki garip insanların anonsları başladı.

O mahallere canlı giren cansız çıkar!

Baraka bile olsa hala İstanbul'da "kurtarılmış bölge" pozisyonunda yerlerin bulunması da acı bir gerçek.

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Gizli tanıkların işaret ettikleri insanları ekranda gördüğüm zaman, ülkedeki gençlerin ne uyuşturucu konusunda nasıl büyük tehlike altında olduğunu söylemeye gerek yok.

O yüzden 5 aydır Esra Erol'un programında posteri yayınlanan ve bulana 2 milyon ödül verilen Fatih Aydın'ın harcanmış olma ihtimali büyük.

Uyuşturucu satıcısı insanlar tarafından gömüldüğünden ve cesedinin iki kez yer değiştirilmesinden söz ediliyor.

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Uyuşturucu İstanbul'un her köşesine yatağını seriyor, torbacılar cirit atıyor. Beyinler hadım ediliyor, canlar gidiyor, çünkü satılan yasaklı maddeler tamamen kimyasal.

Sokaklarda binlerce yüz binlerce genç yaşayan ölü.

Anaların babaların neler çektiğini o evlerin içinde yaşayanlar biliyor.

İstanbul Bahçelievler'de motorlu kuryeler camların altında bekliyor.

Gece gündüz fark etmiyor.

Hamam böceklerinden daha hızlı ürüyorlar.

Düşünüyorum da bu çakalları imha etmek çok mu zor?

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Ekranlarda program yapmak sorumluluk gerektirir, emek ister sadakat ister. İçi boş gösterilerle popülerlik sevdasında olanların, hiçbir şey üretmeden önlerine konan tabakları görmemiş gibi yiyen ve kalbi midelerinde atan adamların, öyle programlarla topluma vereceği ne olabilir ki!

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Bıkmadan usanmadan çabalayan, her şartta sükunetini muhafaza eden ve harika ekibiyle 5 aydır bu delikanlının peşine düşen Esra Erol'a insani duygularla teşekkür ediyorum.

Kötü insanların gittikçe çoğaldığı, insanın insanı sattığı bir devirde hepinizin yakınının ortadan kaybolma ihtimali var.

Ama emin olun ki "Yalnız Değilsiniz!