AMERİKA'YI para yönetir kan yönetir savaş politikası yönetir.

Trump'ın başkan olmasıyla birlikte büyük resme iyi bakmalıyız. İsrail'i Ortadoğu'nun Amerika'sı haline getirmek ütopya olmaktan çıktı gerçeğe dönüşüyor.

İsrail'in Suriye'nin silah gücünü yok etmeye soyunmasıyla, Rusya ve Amerika'nın suskun pozları arasındaki "denklemi" iyi çözmek gerekiyor.

İsrail'e yol verme sistemine rayları bunlar döşüyor, ganimeti de aralarında bölüşüyor.

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Lübnan yerle bir edildi. İran korkunun çemberinden çıkamıyor. Bizim sınırımıza kadar uzanan gerçeklerin arkasında neler döndüğünü tahmin etmek zor değil.

Birilerinin hayalleriyle kurdukları bağlar güçlendikçe, sahneye koyulmak istenen senaryolar iyi okunmalı.

Hain bir proje ve ateş çemberi. Tüm dünyanın seyredeceği bir sistemin içinde, Türkiye'nin yanında kimsenin olmayacağı apaçık ortadayken "gelecek programa" da hazırlıklı olmamız gerekiyor.

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İnsanları öldürmekle güçlenenler dünyasında yaşıyoruz. Ortadoğu her mevsim nedensiz savaşların icat edildiği büyük devletlerin otlağı. İntikam naraları kanlı paraları da beraberinde getiriyor, yıllık gelirleri yükselirken insanlıkta alçalan ülkelerden yayılan kan kokusunun sırrı budur.

Geleceğin dünyasını inşa etmek için her türlü savaş davetiyelerini bastıranların, dünyadaki milyonlarca çocuğun açlığını bastıramadıkları için kendilerinden bile utanmadıkları bir dünyadan ne bekliyoruz ki!

***

Netanyahu'nun savaş suçlusu ilan edilmesi bir tiyatro. Uluslararası Af Örgütü'nün İsrail'in yaptıklarına "insanlık suçu" dediği zamanları da hatırlıyoruz.

Hepsi politik taktik. Ne yani tarantula sepetinden güvercin mi çıkacaktı?

Filistin'de anne karnında bile ölen çocuklar vardır da sadece Amerika ve İsrail için değil diğer dünya liderleri için de Filistinli çocukların yaşamasına gerek yoktur. Buna hayat saldırısı denir.

Birbirlerinin şerefsizliklerini tamir edenler için ne söylense yeridir. "Onlar İsrail'in tuvalet kağıtlarıdır!"

***

Bizim iç huzura ihtiyacımız var, gerçek bir hukuka, bütünlüğe, memleket sevdamıza. Bu topraklara girmeyi hayal edenler nelerle karşılaşacaklarını bizden iyi biliyor. Ama teknolojiyle, sosyal medyayla, uyuşturucuyla ve marka özentisiyle onların bizleri nasıl uyuttuklarını bilmeyenlerimiz var.

"Kahrolsun İsrail ve Amerika" demeye bile dili dönmeyenlerimiz!

MUTLULUK TAKVİMİ

Mazinin şarkılarını dinle.

Garsonlara saygılı davran.

Bugün birinin hayatında melek ol.

Tırnaklarını kes.

Gurbet biraz sana benzer

Hasret biraz bana

Kayıtlandım

Acıların nüfusuna



Nefret biraz sana benzer

Şefkat biraz bana

Tutuklandım

Senden kalan anılara



Göğsüme saplanmış

Hasret bıçağı

Sanma ki rüzgara

Karışacağım

Ben aşktan yaralı

Sevda kaçağı

Asla teslim olmam

Savaşacağım

Hakkı YALÇIN

Ağzı kan kokan kulüp yöneticileri de futbolda savaş istiyor.

Şimşek!

Bakmayın teknolojinin saniyede bilmem kaç fotoğraf çekebilme zenginliğine. Vesikalık fotoğraf çektirmenin bile bir sihri vardı bizler için.

Sokaklardaydı fotoğrafın sanatçıları.

"İstanbul hatırası" yazılı siyah bir örtünün önündeki fotoğraf makinesine poz verirdik. Bir şimşek çakardı örtünün altından, içinden kuş çıkardı sanki. Kuş bizim verdiğimiz pozu alıp yola çıkardı da birkaç gün sonra o fotoğrafın içinden biz çıkardık. "Kötülük yapmak için her taşın altından çıkanlar insanlığın kalbine bir daha giremez" diyoruz ama kötülerin karanlık yüzleri görünsün diye beyinlerde şimşek çakmasını bekliyoruz umutla.