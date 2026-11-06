İsmail Kartal'dan geri dönüş iddialarına yanıt: "Dinlenmek istiyorum"
Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden ayrılan İsmail Kartal, İran ekibi Tractor FC ile görüşmelere başladığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, şu anda herhangi bir kulüple somut görüşmesinin bulunmadığını söyledi.
Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından geleceğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılan İsmail Kartal'ın adı, İran Süper Ligi ekiplerinden Tractor FC ile anıldı.
İran basınında yer alan haberlerin ardından Türk teknik adam, kariyer planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
TRACTOR FC İDDİALARINA AÇIKLIK GETİRDİ
Daha önce İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis'te de görev yapan İsmail Kartal, Tractor FC ile görüşmelere başladığı yönündeki haberleri doğrulamadı.
İran medyasına konuşan deneyimli teknik direktör, geleceği konusunda henüz somut bir gelişme yaşanmadığını ifade etti.
"BİR SÜRE DİNLENMEK İSTİYORUM"
Kariyerine ilişkin planlarını da paylaşan Kartal, "Şu anda herhangi bir somut görüşme yok. Fenerbahçe sonrasındaki bu süreçte bir süre dinlenmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
İran futbolunu Persepolis döneminden tanıyan İsmail Kartal, böylece Tractor FC ile görüşme halinde olduğu iddialarına yanıt vermiş oldu.
Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe sonrası dönemde önceliğinin dinlenmek olduğunu belirterek şu aşamada herhangi bir kulüple somut görüşme yürütmediğini açıkladı.