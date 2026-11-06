

İran futbolunu Persepolis döneminden tanıyan İsmail Kartal, böylece Tractor FC ile görüşme halinde olduğu iddialarına yanıt vermiş oldu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe sonrası dönemde önceliğinin dinlenmek olduğunu belirterek şu aşamada herhangi bir kulüple somut görüşme yürütmediğini açıkladı.