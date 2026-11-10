BAZI şüphelerim vardı ama Fenerbahçe, Çorum karşısında özüne dönmenin ligdeki anonsunu da verdi. Futbolda; ne kadar çok koşulur ve emek verilirse, böyle bir yolculuğun hakkını da maçın sonucu veriyor. Arkadaşlık bağlarıyla alınmış bir galibiyet de gelecek maçlarda tahribatı yüksek bir takımı işaret ediyor. Emre Belözoğlu'nun ikişer gol atan Greenwood ve İrfan Can'ı oyundan alırken gördüğü saygı, bu takımın geleceğine ışık tutacak olan önemli bir ayrıntıdır. Çünkü egoları yönetmek de teknik adamlığa dahildir.

Galatasaray tabiri caizse "taş gibi" bir takımı yendi. Maçın öznesi; inanç ve sadakat. Batrakov'un kalbinden ayaklarına yayılan ışık, talihli goller atmasına yol açıyor ama ondaki talihi harekete geçiren de verdiği emek ve gösterdiği mücadele. Galatasaray'ın bu savunmayla çok işi var. O yüzden yediğinden fazlasını atmak zorunda. Hele Eren Elmalı'nın hali içler acısı. Saçlarına model aramaktan ayaklarını unutmuş. Prekazi'yi kaybettik. Galatasaray tarihinde özel yeri olan, unutulmaz goller sergisinde olduğu kadar taraftarın kalbinde de unutulmayan biri gittiği yerde güzel uyusun.

Amedspor'un da hakkını vermeliyim. Ligin en karakterli ve diri takımlarından biri.

Sadece futbola renk katmakla değil, mücadele ruhu ve eldeki kaliteli adamlarla layık olduğu yere yürümesi ihtimal dahilinde. Liderin karşısına çift santrforla çıkan Besnik Hasi'ye de cesareti için kocaman alkışlar.

Futbolun emek kadar sanat yanını da temsil edenler var. Beşiktaş'ta Trossard, Trabzon'da Salah sonuçları belirlemenin de özel isimleri.

Top onların ayağına geldiğinde telaşa mahal yok ama rakibi paniğe sürüklemekte ikisinin de üstüne yok. Futbolu izlenir hale getirmek için futbolun böyle isimlere ihtiyacı var. Her türlü sahte pozlara sığınıp, hakemle bir olup zalimlik gösterisi yapan artistlere değil.