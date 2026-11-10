CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Şüphesiz!
HAKKI YALÇIN
HAKKI YALÇIN
Tüm Yazıları
hakki.yalcin@takvim.com.tr

Şüphesiz!

Eklenme Tarihi 10 Kasım 2026

BAZI şüphelerim vardı ama Fenerbahçe, Çorum karşısında özüne dönmenin ligdeki anonsunu da verdi. Futbolda; ne kadar çok koşulur ve emek verilirse, böyle bir yolculuğun hakkını da maçın sonucu veriyor. Arkadaşlık bağlarıyla alınmış bir galibiyet de gelecek maçlarda tahribatı yüksek bir takımı işaret ediyor. Emre Belözoğlu'nun ikişer gol atan Greenwood ve İrfan Can'ı oyundan alırken gördüğü saygı, bu takımın geleceğine ışık tutacak olan önemli bir ayrıntıdır. Çünkü egoları yönetmek de teknik adamlığa dahildir.

Galatasaray tabiri caizse "taş gibi" bir takımı yendi. Maçın öznesi; inanç ve sadakat. Batrakov'un kalbinden ayaklarına yayılan ışık, talihli goller atmasına yol açıyor ama ondaki talihi harekete geçiren de verdiği emek ve gösterdiği mücadele. Galatasaray'ın bu savunmayla çok işi var. O yüzden yediğinden fazlasını atmak zorunda. Hele Eren Elmalı'nın hali içler acısı. Saçlarına model aramaktan ayaklarını unutmuş. Prekazi'yi kaybettik. Galatasaray tarihinde özel yeri olan, unutulmaz goller sergisinde olduğu kadar taraftarın kalbinde de unutulmayan biri gittiği yerde güzel uyusun.

Amedspor'un da hakkını vermeliyim. Ligin en karakterli ve diri takımlarından biri.
Sadece futbola renk katmakla değil, mücadele ruhu ve eldeki kaliteli adamlarla layık olduğu yere yürümesi ihtimal dahilinde. Liderin karşısına çift santrforla çıkan Besnik Hasi'ye de cesareti için kocaman alkışlar.

Futbolun emek kadar sanat yanını da temsil edenler var. Beşiktaş'ta Trossard, Trabzon'da Salah sonuçları belirlemenin de özel isimleri.
Top onların ayağına geldiğinde telaşa mahal yok ama rakibi paniğe sürüklemekte ikisinin de üstüne yok. Futbolu izlenir hale getirmek için futbolun böyle isimlere ihtiyacı var. Her türlü sahte pozlara sığınıp, hakemle bir olup zalimlik gösterisi yapan artistlere değil.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
10 Kasım fotoğrafı 10 Kasım 2026 Mutluluk! 06 Kasım 2026 Toplumsal duygu 05 Kasım 2026 Anlıyorum! 04 Kasım 2026
Perihan Savaş’ın 31 yıllık dinmeyen acısı: Yılmaz Zafer’i Kalbim hâlâ seninle atıyor adamım sözleriyle andı
Perihan Savaş'tan yürek burkan mesaj
Adana’da hissedilen bir deprem meydana geldi: Merkez üssü Kozan
Adana Kozan’da 4,6 büyüklüğünde deprem
Sarıgül’ün sapkın distopyası! Malum korumanın işaret ettiği berber ve yatak odasına girenler: Aylin Kotil’le Almanya’da swinger yaptı
"Kotil'le Almanya'da "swinger" yaptı"
İzmir’deki HABAŞ fabrikasında şiddetli patlama: 17 kişi hayatını kaybetti! 6 gözaltı
İzmir Aliağa'da şiddetli patlama
Emekliye kasım hesabı! Bankalar promosyon yarışına girdi: 35 bin TL nakit! Hangi banka ne kadar veriyor?
Promosyonda kasım kampanyaları