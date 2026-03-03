Türk Telekom’dan 5G hamlesi! Gökyüzünde yerli imza

Dünya GSM Birliği'nin (GSMA) her yıl İspanya'nın Barselona kentinde düzenlediği Mobil Dünya Kongresi, dün kapılarını açtı. Cihaz üreticileri, mobil operatörler, teknoloji sağlayıcıları ve sektöründe önde gelen temsilcileri buluşturan kongrede Türk Telekom, grup şirketi Argela ile gökyüzünde dijital dönüşüm sağlayan 5G tabanlı çözümünü küresel arenaya taşıdı. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Argela UTM (İnsansız Hava Aracı Trafik Yönetim Sistemi) çözümünün lansmanı Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirildi. Argela, eVTOL üreticisi Çinli EHang ile iş birliği anlaşması imzalayarak geleceğin ulaşım standartlarını belirlemek için stratejik bir adım attı.

'GURURLUYUZ'

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Milli teknoloji hamlemizi gökyüzüne taşımanın büyük gururunu yaşıyoruz. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yenilikçi çözüm, mobil şebeke yeteneklerimizle hava trafiğini yönetmeye imkan sağlıyor. Bu hamle ile hem ülkemizin ulaşım stratejilerine katkı sunuyor, hem de teknoloji üreten ve ihraç eden bir Türkiye vizyonuna öncülük ediyoruz. GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri, milli mühendislik gücümüzün küresel arenada oyun kurucu olduğunun en somut kanıtıdır" dedi. EHang Operasyon Başkanı Victoria Jing Xiang de "Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık, Türkiye'de Düşük İrtifa Ekonomisi'nin hayata geçirilmesi yolunda belirleyici bir adımı temsil ediyor. EHang'in sertifikalı insansız eVTOL hava aracı platformunu Türk Telekom'un gelişmiş dijital altyapısı ve İHA Trafik Yönetim Sistemi kabiliyetleriyle birleştirerek; Gelişmiş Hava Hareketliliği ekosistemi inşa ediyoruz" diye konuştu.



5G'YE UYUMLU CİHAZ İÇİN İŞBİRLİĞİ

Sivas'ta ZTE iş birliği ile hayata geçirdiği 128 MWp'lik kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali'nin (GES) enerji üretimine başladığını GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde duyuran Türk Telekom, kullanıcılarına 5G uyumlu akıllı telefonlar sunmak için nubia ile 5G akıllı telefon anlaşması gerçekleştirdi. Türk Telekom CEO'su Şahin, "1 Nisan'da 5G hayatımıza girdiğinde herkes için ve her noktada kullanıcılarımıza en kapsayıcı deneyimi sunmak istiyoruz. nubia ile yaptığımız anlaşmayla müşterilerimizin cihazlarını 5G uyumlu akıllı telefon ile değiştirmelerinde kolaylık sağlayacağız" ifadelerini kullandı.