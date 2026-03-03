10 günde Avrupa ve ligde çok ağır darbeler alan Fenerbahçe’de herkes birbirine aynı soruyu soruyor

Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de büyük bir üzüntü ve tepki var. 10 gün içinde 3-0'lık Nottingham yenilgisi sonrası UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de üst üste Kasımpaşa ve Antalyaspor'la berabere kalarak taraftarlarını isyan noktasına getirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda yönetim ve teknik direktör Tedesco'ya ağır eleştiriler yapılıyor. Taraftarlar yaşanan ani ve sert düşüşe en büyük sebep olarak devre arasında yapılan hatalı kadro planlamasını gösteriyor.

TEDESCO'YA GÜVEN AZALDI

NESYRI ve Duran'ın gönderilmesi sonrası 9 numara bölgesinin sadece 19 yaşındaki Cherif ile takviye edilmesi sosyal medyada çok ciddi tartışma konusu. Ayrıca stoper rotasyonuna bir oyuncu alınmaması da sosyal medyanın gündeminde. Başkan Sadettin Saran, futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek adeta hedef tahtasında. Ayrıca son maçlardaki 11 hataları ve yanlış değişiklikler nedeniyle teknik direktör Tedesco da tepkilerden nasibini fazlasıyla alıyor. İtalyan hocaya duyulan güven de ciddi şekilde sarsılmış durumda.