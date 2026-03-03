Fenerbahçe’nin üzerine kara bulut çöktü Peş peşe kötü haberler geldi

Fenerbahçe'de son günlerde inanılmaz olaylar yaşanıyor. Tedesco hastalığı nedeniyle Antalyaspor maçına çıkamadı. F.Bahçe Basketbol Takımı'nın hocası Jasikevicius Dubai'de fizyoterapist Bouza ve Sportif Direktör Uğur Ozan Sulak'la birlikte mahsur kaldı. Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga dün trafik kazası geçirerek parmağını kırdı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Fred de büyükannesini kaybetti. Ayrıca Ederson köpeğinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

