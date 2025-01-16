DÜNYANIN başına bela edilecek gerçekler sırada bekliyor. Bakmayın yapay zeka ve robot masallarıyla yaratılan hayal zenginliğine. Asıl bela tedarik! Sadece gıda ürünlerinde değil, benzin, mazot, doğal gaz ve ilaç yokluğu gelecek nesilleri bekliyor olacak.

Ahlakın ve insani değerlerin küçümsendiği bir dünyada gittikçe büyüyen felaketlerin ve nefretin fragmanları bunlar. Geleceğin dünyası inşa edilirken savaşların yarattığı sefaletin çok daha büyükleri yaşanır olacak. "Bugün de ölmedim" diyecek kadar geçim derdinde olanlar için yıllar sonrasının hükmü olmayabilir ama zaman çabuk geçiyor.

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Sosyal medyada cehaletle eğitilen, Amerikan filmlerinde "aklı oynatılan" çocukların büyütürken düş gücü de kalmayacak iş gücü de. Aile sadakat ahlak gibi değerlerin günden güne eridiği bir dünyada bırakın buğdayı, insanlık tohumları bile tedarik edilemeyecek hale gelecek.

Bu da teknolojinin zaferi! Ya da olması gereken bir dünyayı inşa etmenin mühendisliği!

"Bize bir şey olmaz" duygusuyla "benden sonra tufan" bencilliğinin bu inşaata harç taşıdığını söylemeye gerek yok.

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Sosyal çürümeler, depresif patlamalar ve kimlik bunalımlarının getirisini toplayacak olanlar, kurdukları yeni dünyanın içinde saltanat sürerken başkalarının kanını emmekten hiç vazgeçmeyecekler.

Dünyayı parmağında oynatan Elon Musk gibilerinin ölüm korkusu bir garibandan çok daha fazla. O yüzden hastanelerde katledilen bebeklerin kanından bile kendilerine hayat tedarik ediyorlar. Güçler dengesinin "şimdilik" onlardan yana olduğunu söylemeye gerek yok ama milyarlarca doları olanlara da ağzı kan kokan cellatlara da kalmayacak bu dünya!

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Ekranlarda yalanlarına ve çıkarlarına ip atlatanlar için böyle meselelere kafa patlatmanın alemi yok. Nasılsa çene düşüklüğü bugünlerde iyi para ediyor!

Bilinmelidir ki artan kötülüklerin ve azalan nimetlerin yer çekiminde uzay minibüsleri yolcu taşımayacak. Ama her çocuk kendilerine daha iyi bir dünya bırakmakla yükümlü olanların yükünü taşıyacak. Ne acıdır ki sanal alemde renkli bir dünyanın içine iteklendiğini zannedenlerin sadece "soluk benizli" halleri olacak.

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NOT: Yalnızlıktan bile kurtaramadığımız çocuklara, kendilerini nasıl kurtarmaları gerektiğini öğretmek için biraz geç kaldık galiba. Ya da gözlerimize çekilen "siyah perdede" takılıp kaldık ve önümüzü göremedik!

MUTLULUK TAKVİMİ

Başarıyı zenginlikle bir tutma.

70'li yılların şarkılarını dinle.

Çocuğuna yün çorap al.

Ateş bile sönse

Bir kül bırakır

O hasret bıraktı

Gitti zamansız

Birlikte kaybettik

Her şeyimizi

Ağlama gözlerim

O bir vefasız



Ağlama gözlerim

Sırası değil

Yakışmaz bizlere

Böyle yenilmek

Ne olur bu aşka

Sen de kilit vur

Yakışmaz bizlere

Böyle ezilmek

Hakkı YALÇIN

Ahlakın ve dürüstlüğün bayrağını dalgalandırmak sadece nostaljinin işi.

İnsanlık yasası

Bir insan otomobil sahibi olmayabilir, gösterişli kıyafetler giymeyebilir ama istediğini yiyebilme hakkına sahip olmalıydı. İnsanlık yasası bunu gerektirirdi.

Sokaklarda yürüdüğüm zaman insanların gözlerinden okunan gerçekleri var. Onlar artık gazete okumuyorlar ama bizler onları okumayı terk etmeyelim.

Herkesin parası da kötü ruhu da kendi tasarrufundadır. Bencil zenginlere vicdanı öğretmek haddimize değil. Kötülüğün hacmi ne kadar büyük, vicdansızlığını sergilemek için fırsat kollayan ne çok insan var görüyoruz. Onlara "cehenneme kadar yolunuz var" demekten başka bir şey gelmiyor elimizden.