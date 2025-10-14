Gazze'de ateşkes ilan edildi. 100 bine yakın Filistinli insan dünyanın gözü önünde katledildi. Amerikan savaş gemisi o korunmasız insanlar için "pudralı Trump" tarafından Gazze'ye getirildi. Orantısız güç bile denmez, ağzından benzin üfleyen ejderhalara karşı Filistinli karıncalar.

İlaç ve gıda yardımı taşıyan konvoylara bile saldıran İsrail askerleri bebekleri katletti. İsimleri bile konmamış bebekler, çikolatanın şekerin tadını bilemeden, annelerine gülemeden bu dünyadan göç eden bebekler. Bunları nasıl unutacağız? Seslerinin yetmediği yerlere ölü fotoğraflarını gönderen Filistinli çocukları nasıl yaşatacağız?



***



Şimdi bir imzayla ve esir takasıyla her şey sil baştan öyle mi? Hangi Amerikan filmi böyle biter sanıyorsunuz? İsrail gibi yeni dünya Hitler'ine sahip bir ülkenin başladığı işi yarım bırakması kolay mı? İsrail'de sevgi gösterileriyle karşılanan insanlık yoksunu Trump'ın Gazze'yi kumarhane yapma hayali suya mı düştü sanıyorsunuz? Peki böyle bir katliamın hesabı sorulmayacak mı? Netanyahu için İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkan "tutuklanma kararı" bu kadar mı ucuzdu? Bir Ortadoğu ülkesi olan İsrail'in Avrupa'daki şampiyonalarda ne işi var? Ne yazık ki her şeyin ucunda para var, güç var. Ve dünya böyle artık. Yasalar bir avuç toprağa satılıyor, Amerika ve İsrail denince insan hakları ve hukuk kanalizasyona atılıyor.

***



Bundan 20 yıl önce yazmışım. "Yarın benim misafirlerim geliyor Filistin'den. Birbirine nasıl ulaşırsa insanlar öyle ulaşacaklar bana. Kapımı açacağım kapanan yollarına inat. Yemeğimi bölüşeceğim ekmeklerine kan doğrayanlara inat. İnsanlığın en onurlu marşını duyuracağız, pencere önündeki kuşları doyuracağız birlikte. Çocuk resimleri çizeceğiz gökyüzüne. Yeryüzüne hıncımızı çizeceğiz. Ölüm kokan coğrafya dersini okuyacağız gözlerini kapatanlara. Canına okuyacağız çaresizliğin. Sahil yollarında cirit atacağız inadına. Filistin'deki cinnet halinden uzaklaştırırken, "yollar sizi cennete götürür" diye not düşeceğim avuç içindeki çizgilerin üzerine."

***



Bizler insani duygularımız ve inancımızla ayaktayız. O yüzden Filistin'de bir çocuk ağlasa sesini İstanbul'dan duyarız. Paranın sesiyle fingirdeşip yaşamaktan tasarruf ettiklerini düşünenler bunu anlayamaz. O yüzden bizim yürek kapılarımız savaşın kurbanlarına, direncin yürekli kollarına açıktır.

Çocuklara bomba yağdıran şeytanlara değil!

***



O şeytanlar bugün ateşin sesini kesseler de yarın aynı filmi devam ettirecekler. İsrail ve Amerika'nın tarantula sepetinden asla "bir kuş resmi" çıkmaz çünkü!

MUTLULUK TAKVİMİ



Kimseyi küçük görme.

Zamanı boşa harcama.

Yeni tanıştığın birine maaşını sorma.



Benden aldıklarını

Hesabıma yazdın da

Bir kere hatırımı

Sormadın bana hayat

Ucundan kenarından

Tutunamadım sana

Bir bardak çay içimi

Durmadın bende hayat

Yanlışlara sattın

Doğrularımı

Bir gün sen de bensiz

Kalırsın hayat

Ben seni ölümle

Aldatıyorum

En fazla canımı

Alırsın hayat

Hakkı YALÇIN

Durduğumuz yerde yaprak dökme mevsimindeyiz artık. Nafile umut.



Develer için!



Hafta sonu bir deniz kıyısında yürüdüm. Ağlayan bebeklerin sözcüsü martılara baktım. "O yüzdendir" dedim, "dalgaların onlara ninni söylemesi." Ama haykırışlarına özel bir not düştüm; "çöken develer ayağa kalksın diyedir!" Martılara vapurlarda simit ısmarlayanlar bilir ki, onlar bir yandan insanlara tehlikeyi işaret eder, öte yandan o simitleri iyiliğin parmaklarına geçirirler alyans olarak.