Yılda bir kez 'Engelliler Haftası' kutlanır da o insanların özelliğini ve güzelliğini hatırda tutmak için bir hafta yeter mi? Engelli sayılmak bedensel, zihinsel ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uymamak olarak tanımlanırken, insan olanın önünde hiçbir engel yoktur, ruhundaki engelden başka!Engelli insanlar yaptıklarıyla "imkansız diye bir şey yok" gerçeğinin selamını getirirler gözlerimizin önüne. O yüzden böylesine ruhani bir aşka saygı duymalıyız.

Engelli bir insanın sözleri hatırımda. "Yasalar ve şartlar değişir ama toplumun bizlere bakışının değişmesi gerekiyor. Bizler hasta değiliz." Bu cümlenin arkasını bizler getirelim. "Hasta olanlar ruhundaki engeli kaldırmayandır. Hasta olanlar alışveriş merkezlerinde engelli insanlara ayrılmış olan otopark alanına otomobilini park edenlerdir."

AVM'lere gidin de engelli insanların otomobilleri için ayrılmış alanlara otomobil park eden züppeleri görün. Bir uyarın bakalım;"beyefendi aracınızı neden buraya çektiniz?" Alacağınız cevap bellidir;"bırak lan bu insanlık ayaklarını!" Güvenlik kameraları bu soysuzları çekiyor ama yasalar her zaman güçlüden yana. Hele aracı sükseliyse!

Bundan birkaç önce protez kol kullanan engelli bir vatandaşı öldüresiye döven 3 kişilik vahşet çetesini hatırlıyorum. Hepsi de olaydan sonra sokaklarda fink attı. Ve hiçbiri hapis yatmadı!Otomobiliyle görme engelli vatandaşa çarptıktan sonra "kör müsün?" diye bağıran, ardından da otomobilinin aynası kırıldığı için görme engelli insanın yüzüne biber gazı sıkanları da unutmadık.Yerine yenileri geldi.

Bedensel engelli bir insanın spor tutkusu, topluma önderlik eden simyacılığın ta kendisidir. Hayata dört kolla sarılmak gibi. Engelli insanlar ellerinden tutulmayı değil, önlerinin açılmasını ister. Acınmayı değil anlaşılmayı bekler. Ve tabii ki şartların oluşmasını.

Onlara spor alanı yaratabilmek ülkeye nefes alanı yaratabilmektir.Onlara yürüme alanı üretebilmek, geç kalmışlığın bedelini ödemektir.Herkes hayatına bir ölüm katacak ama engel tanımadan yaşamayı önüne katan engelli insanların hayatına renk katmak zor değil.Çünkü onlar bu dünyanın cennet kuşlarıdır. Onlara gözümüz gibi bakmayı biliyorsak, ruhumuzdaki engeli ortadan kaldırmayı da biliyoruz demektir. Engelli insanları iş yerinde çalıştıran bütün iş insanlarına da selam olsun.Gözlerinin içi gülsün.Gerçek aşk sohbetini dinle.Kıymet bilen dostlar edin.Sarıldık İki beden tek yürek Masal gibi bir aşka Ayrıldık Can kaybımız olmadı Düşlerimizden başka Geçmiyor bu son ağrı Düştüm bir deli aşka Biliyorum severek gittin Gitmekle bitse keşke Her nefeste kalbim sızlar Sanki dün gibi özlerim Seni kimlere anlatsam Mendil arıyor gözlerim.Hakkı YALÇINAh be dünya!İstediğimiz gibi olmadı dünya.Şimdi görünenden daha acımasız sokaklar, görünmeyenden daha kirli. Bilinenden daha kötü insanlar, bilinmeyenden daha tehlikeli.O yüzden her zamanki gibi geçmişin köklerine tutunuyorum, köprü altındaki adamların bile çocukları koruyan bakışlarında!Hayatın ölümü anladığı yaştayım ama maziyi hatırlarken sanki yarım yüzyıl öncesinin en başlarında.