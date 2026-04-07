HAKKI YALÇIN

HAKKI YALÇIN

İran halkı

Eklenme Tarihi 7 Nisan 2026
İran halkının direnişine bakıyorum. Sözde rejimini değiştirmek adına kendilerine yapılan operasyonun, aslında çocuklarının geleceğini çalmak üzerine kurulduğunu biliyorlar.
Ganimet avcılarına ve cellatlara karşı direniyorlar. Onların duruşu "vatan nasıl savunulur" gerçeğine mahsuben saygı duyulması gereken tarihi bir duruştur.

***

İran halkı ne Suriye'ye benzer ne Irak'a. Suriye'den Irak'tan vatanlarını bırakıp kaçanlara karşı, İran vatandaşları bulundukları ülkelerden İran'a dönüş yapacak bir ruhu sahip olduklarını gösterdiyse başka söze gerek yok.
Okulundaki çocukları katleden, hastanelerine altyapılarına saldıracak kadar alçak eylemleri savaş sayan Amerika ve İsrail'e karşı İran'ın böylesine dimdik ayakta kalmasının sırrı da burada. Bunun tanımı;
"kader birliği!" Düşürülen her Amerikan uçağı da yaratık Trump'ın boynuna asılan cehennem kolyesi!

***

Bu savaş burada bitmeyecek.
Trump gibi, Netanyahu gibi Hitler kopyalarına verilecek dersler de yarım kalmayacak. Bütün dünya Trump'ın ruh hastası bir pedofili olduğunu biliyorken, bu savaş onun pudralı yüzüne yapışan pislikleri örtemeyecek.
Netanyahu'nun Avrupa'ya ayak bastığı an tutuklanması ve yargılanması uluslararası mahkemelerde karara bağlanmışken, böyle cinayetlerin arkasında duran kim varsa onlar da savaş suçlusu sayılmalıdır.
Suça tanık olanların susması da suçtur ama ezilen insanların öfkesinin dinmemesi silahlara karşı yenilecekleri anlamına gelmesin.
Onların hali de çeliğe su vermek olarak kabul edilsin.

***

Bütün dünya bu savaştan üst düzey etkilendi. Dünyayı krize sürükleyen psikopat Trump'ın yanındaki kansız ikiziyle birlikte yerlerde sürüklendiği zaman da gelecektir. O yüzden vicdanlı bütün insanların bu iki şeytanla görülecek hesabı var.

***

Saldırılar her zaman savunma mekanizmasını güçlendirir, mucizeler de o zaman gerçekleşir. Savaşla barış arasındaki ters orantının vebalini sadece mazlumlar ödemez!
Doğal olan yapay olana karşı kendi stratejilerini geliştirir. Çünkü teknolojiden bile güçlüdür yürek.
İran halkı yüreğiyle bunu gösterdiyse, o iki şeytana gününü gösterecek güç de bu dünyada mevcuttur. O iki şeytanın her gün ölüp ölüp dirilmesi sebepsiz değildir.
Gazze bebeklerinin ahı onların yakasını bırakır mı sanıyorsunuz?


Bakmasınlar bana öyle Hiç sevmemişim gibi Dikmesinler gözlerini Günah bendeymiş gibi Kim duydu feryadımı Kim anladı halimden İçim kan ağlarken bile Gülümseyip durdum ben Sen onlara de ki Öyle bir sevdi ki Bir daha kimse seni Öyle sevemez Hakkı YALÇIN


Meslekteki kalp krizi riski onurlu gazeteciler için hala devam ediyor!


Ayna!
Dört çocuklu kadın, komşu evin yatak odasında birlikte olduğu adamın karısına yakalanıyor.
İnsanlık duygusunu kaybetmişken, "sakın kocama söylemeyin" diyor, "beni öldürür!" Geride kalan dört çocuğuna nasıl şerefsiz bir miras bıraktığını düşünmüyor bile. Zaman şimdiki zaman. Birbirinden ilham alanların utancı gurur saydığı zaman!
Aldattığı karısına yakalanınca üzerinde pijamayla çıplak ayakla "topuklayan" üç paralık kocaya gelince, onlardan çok var. Hatta arkası güçlü olanlara itibar gösterenler bile mevcut.

Saygı duruşu! 07 Nisan 2026, Salı Sorular! 03 Nisan 2026, Cuma Kağıt gemiler! 02 Nisan 2026, Perşembe Sülükler! 01 Nisan 2026, Çarşamba
3 gündür kayıptı! Mehmet Çiftlikci Beyoğlu’nda ölü bulundu
3 gündür kayıptı! Aracında ölü bulundu
CHP’de lağım kavgası kelle aldı | İmamoğlu cephesinin savaş açtığı Özdil’den istifa sinyali
CHP'de lağım kavgası kelle aldı
Son dakika: MHP İstanbul il ve 39 ilçe teşkilatını feshetti! Feti Yıldız sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı | Volkan Yılmaz dönemi
MHP İstanbul teşkilatını feshetti
Emekliye temmuz zammı: En düşük maaş 23 bin 200 liraya çıkacak
Emekli en düşük 23 bin 200 TL
CHP’li belediye başkanları milletin parasını sevgilileri için harcadı
CHP’li başkanların yasak aşk fonu