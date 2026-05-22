Lübnan'da İsrail ordusunun hırsızlık skandalı devlet televizyonunda yayınlandı: Yağma izni belgelendi

İsrail devlet televizyonu KAN, ordudaki skandalları manşetine taşıdı. Lübnan halkını yerinden eden, evlerini ve altyapısını gasp eden işgal ordusunun bir subayı, Lübnan'a ait bir jeneratörü çalarak kendi askeri aracına yükledi ve sınırdan İsrail'e kaçırdı.

İsrail, Lübnan'da da soykırım gerçekleştiriyor. Savaş suçlarına koruma kalkanı sağlayan askeri yetkililerin, skandalın büyümesini önlemek adına yarbaya jeneratörü Lübnan'a geri götürmesi talimatını verdiği ve hakkında göstermelik bir soruşturma açıldığı ifade edildi. Sadece jeneratör mü? Elbette hayır. İsrailli teröristlerin girdikleri evdeki oyuncak bebekleri, tabloları ve dantelleri bile çaldıkları ifade edildi.