Lübnan'da İsrail ordusunun hırsızlık skandalı devlet televizyonunda yayınlandı: Yağma izni belgelendi

Terörist devlet İsrail’in Lübnan topraklarında soykırım gerçekleştiriyor. Ayrıca bazı İsrailli subayların jeneratörleri ve enkaz halindeki evlerdeki oyuncak bebekleri çaldığı ortaya çıktı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
İsrail devlet televizyonu KAN, ordudaki skandalları manşetine taşıdı. Lübnan halkını yerinden eden, evlerini ve altyapısını gasp eden işgal ordusunun bir subayı, Lübnan'a ait bir jeneratörü çalarak kendi askeri aracına yükledi ve sınırdan İsrail'e kaçırdı.

İsrail, Lübnan'da da soykırım gerçekleştiriyor. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı ve Takvim'e aittir.)

Savaş suçlarına koruma kalkanı sağlayan askeri yetkililerin, skandalın büyümesini önlemek adına yarbaya jeneratörü Lübnan'a geri götürmesi talimatını verdiği ve hakkında göstermelik bir soruşturma açıldığı ifade edildi. Sadece jeneratör mü? Elbette hayır. İsrailli teröristlerin girdikleri evdeki oyuncak bebekleri, tabloları ve dantelleri bile çaldıkları ifade edildi.

"SOYGUN YAPABİLİRSİNİZ"

Sivilleri göçe zorlayan, kasabaları harabeye çeviren İsrail ordusunun subayları, askerlere, "halkın mallarını almakta özgürsünüz. İstediklerini İsrail'e götürebilirsiniz" dedi.

Yaşanan bu son hırsızlık skandalı, Tel Aviv yönetiminin "güvenlik" adı altında yürüttüğü operasyonların arkasındaki gayriinsani ve işgalci yüzünü bir kez daha dünya kamuoyunun gözleri önüne serdi.

KENDİ ÜLKESİNDE MÜLTECİ OLMAK

LÜBNAN HÜKÜMETİNİN VERİLERİ: İsrail'in bencilce yürüttüğü bu saldırganlık ve işgal politikası nedeniyle bugüne kadar 1 milyondan fazla Lübnanlı sivil evlerini terk etmek zorunda kalarak kendi ülkesinde mülteci konumuna düştü.

Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Dünya

